房市專家點名5種易失火不能住的房子 「都是人命，怎可輕賤」

高雄市鹽埕區城中城大樓今（14）日凌晨發生嚴重大火，造成46人死亡、41人受傷，由於這棟城中城大樓是住商混合型大樓，屋齡有40年，災情發生後引起各界對於老屋安全性問題的重視，房市專家Sway就在臉書點出5種容易失火而且不能住的房子，引起網友熱烈討論。

一開頭Sway不客氣的表示，「如果你只顧著賺錢並冷血的講：『這間投報很高，一群傻逼…』，那你跟畜生有何兩樣？」他說房屋投資，賺錢並不是最重要的，不管是自己要住還是要出租給房客，甚至要蓋房子給別人住，這都是人命，不能輕賤。

究竟哪幾種房子有安全疑慮，Sway點出5種類型供網友們參考。第一「一層多戶」，他說如果一層太多住戶，萬一失火要逃生恐怕會釀成「人踏人」的慘劇，可惜現在的投資主流都是這種類型房子，如果要買來自住就得避開；第二「住商混合」，Sway解釋人多複雜就會增加安全的變數，「不管是疫情還是偷盜，風險都高於純住宅」。

第三「消防系統無錢更換」，因為經費問題，不少老舊大樓根本沒有更換，公共安全檢查也是不斷拖延，住戶更不想花錢來維護，萬一有天發生火災時，恐怕會釀成悲劇。第四「樓梯及梯廳有擺鞋子鞋櫃」，很多公寓大樓的住戶都習慣堆放雜物在樓梯間，Sway說雜物就是妨害逃生，當火災要逃難時，左右根本分不清，所以平時要保持樓梯和梯廳的淨空，降低任何的危險才對。

最後一種是「頻頻被法拍的房子」，Sway表示自己有看過雖然便宜但管理得很乾淨的大樓，也有看過很貴但住戶卻搞亂的大樓，「當一個社區常有房子被法拍，恐怕要管理也不太容易，你欠銀行錢都還不出來了，還會繳房屋的管理費？」

貼文引起網友們熱議，「公權力不彰是主因」、「還是住透天實在」、「唉，台灣人的消防意識不高啊」、「誰不願意住在好的大樓呢」、「這棟簡單說就是以前香港的九龍城寨縮小版啦」、「集合式公寓大廈本來就不是什麼宜居的住宅，一旦失火那火焰竄燒速度遠比你想像來得快非常多，一片慌亂眾人驚逃的情況更是難以逃生」。