城中城大火 北市消：高風險場所加強搶救演練

高雄城中城大樓火災傷亡慘重；台北市消防局今天表示，針對市內搶救困難建築及搶救困難地區，都有訂定搶救計畫，將持續對高風險場所加強兵棋推演及搶救演練。

北市府建管處統計，北市30年以上建物共9萬8423棟、戶數73萬893戶，分別為民國59年興建完成有3萬5415棟、60至69年間建物共4萬1123棟、70至79年間建物2萬1885棟。

建管處指出，針對建物公共安全檢查項目，包含防火避難設施、設備安全，像集合住宅建物，會檢查安全梯、避難層出入口、緊急供電系統、直通樓梯、昇降設備等，且會視建物危險指標跟使用強度規劃檢查頻率，像針對住宅類，若11樓以上建物，每3年檢查1次；16樓以上每2年檢查1次。

台北市長柯文哲則在臉書（Facebook）發文表示「所有台灣人今晚心情都會非常沉重」，希望大家一起為所有傷者祈福，願亡者安息，也期待警消醫護搶救回更多寶貴的生命。