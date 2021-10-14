城中城大火46死 高市民政局：公立殯葬設施全免費

高市城中城大樓今天凌晨大火已造成46人死亡。高市府民政局表示罹難者公立殯葬設施全部免費，緊急啟動關懷小組、設專責服務台，在第一殯儀館佈置集中豎靈區。

高雄市鹽埕區城中城大樓今日凌晨2時許發生大火，至下午4時30分，共救出87人，其中41人輕重傷，46人死亡。

高雄市政府民政局發布新聞稿表示，本次罹難者包含冷凍櫃、禮廳、靈堂及火化等所有公立設施服務全部免費，殯葬管理處也緊急啟動罹難者家屬關懷小組，並於第一殯儀館（本館）設立專責服務台，協助家屬相關喪葬處理流程。

民政局指出，已佈置第一殯儀館景行廳，作為此次罹難者集中豎靈區，會盡速與家屬聯絡、討論相關事宜。

民政局表示，目前已有數個民間團體率先表示願意協助後續一切奠祭的辦理，並持續有其他團體接洽中。