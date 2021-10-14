高雄城中城大火 桃園40處複合式大樓將全面安檢
高雄市鹽埕區「城中城」社區今天凌晨大火，造成多人死傷。桃園市有40處複合式大樓，桃園市長鄭文燦今天裁示，消防局立即針對桃園市內複合式大樓進行全面安檢。
桃園市政府消防局今天發布新聞稿表示，桃園市有40處複合式大樓，其中20年以上者有18處、30年以上者有15處，鄭文燦已指示要消防局立即針對桃園市內複合式大樓採取必要措施。
消防局指出，針對這40處複合式大樓，將全面加強安檢，必要時將使用熱顯像儀協助民眾掃描高風險電路，並擇定老舊複合式大樓進行消防搶救演練。
消防局表示，複合式大樓場所種類眾多、出入人員複雜，火災傷亡風險較一般住宅高，且複合式大樓往往屋齡高、設備老舊，防火避難設施及消防安全設備可能在火災發生時無法發揮功效，需要特別安檢。
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