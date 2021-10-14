城中城大樓火災 雄檢組專案小組調查
高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨火災造成重大傷亡，高雄地檢署由主任檢察官洪瑞芬指揮警方組成專案小組調查，檢方強調，如涉有刑責，將速查嚴辦。
高雄地檢署發布新聞稿表示，今天凌晨發生「城中城」大樓火災，高雄地檢署第一時間獲悉後，立即指派主任檢察官洪瑞芬、檢察官廖偉程指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊、鹽埕分局組成專案小組，全力追查。
高雄地檢署表示，死者部分，地檢署指派多組外勤人力，並協請橋頭地檢署支援法醫人力，由檢察官率同法醫趕赴相驗，並在家屬抵達後立即進行相驗程序，協助指認遺體，確認死亡原因核發相驗屍體證明書，以便由家屬領回遺體處理後事。
針對被害家屬部分，地檢署通知財團法人犯罪被害人保護協會台灣高雄分會啟動關懷機制，關心慰問相關家屬及提供必要法律協助。
高雄地檢署強調，專案小組會全力追查，全案如有涉及刑責，必當速查嚴辦。
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