城中城大火死傷慘重 高市議會將召開專案報告

高雄鹽埕區城中城大樓凌晨遭遇惡火，已有55人送醫，其中14人無呼吸心跳，另有16人亡故，救援工作迄今仍在進行中，樓內疑仍有多名住戶受困。有內行人沉痛表示，城中城是集合住宅徹底崩壞的典範，「悲劇可說註定會發生」，更指出各縣市還有無數同樣的未爆彈。

2021-10-14 15:02