城中城大火死傷慘重 高市議會將召開專案報告
高市鹽埕區城中城14日凌晨大火造成嚴重傷亡，高雄市議長曾麗燕表達哀痛與慰問，並指市府在救災之際，也應同步進行危老建築全面清查，議會將召開專案會議，要求市府說明未來規劃。
屋齡達40年的城中城大樓，傷亡人數持續增加，曾麗燕發布新聞稿表達哀痛與慰問，並希望市府痛定思痛，調查釀災真相，找出錯誤與疏失，做好災民安置，並避免憾事再度發生。
曾麗燕發也要求市府除做好災害搶救和傷患照料，更應針對危老建築安全展開總體檢，針對危老建築全面清查，尤其是住商混合建築，更要嚴格檢視建築結構、消防逃生設施、老舊管線等安全指數，確保市民生命財產安全。
曾麗燕說，老舊危樓常因缺乏管理成為安全死角，希望市府重視，並在加速推動老舊危樓都更前，首先保障市民居住安全。她並表示，在城中城大火救災救護及妥適安置災民後，議會將召開專案報告，要求市長陳其邁和市府團隊說明火災事件始末及老舊危樓未來的安全規劃。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言