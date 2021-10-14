城中城大火「悲劇註定會發生」 他揭大樓內部頹敗真面目

高雄鹽埕區城中城大樓凌晨遭遇惡火，已有55人送醫，其中14人無呼吸心跳，另有16人亡故，救援工作迄今仍在進行中，樓內疑仍有多名住戶受困。有內行人沉痛表示，城中城是集合住宅徹底崩壞的典範，「悲劇可說註定會發生」，更指出各縣市還有無數同樣的未爆彈。

城中城大樓為住商混合型大樓，早年曾是百貨公司、電影院、冰宮等，然而風華褪去後，7至11樓便隔成套房出租或出售，因無良好的維護和修繕，40年歲月過去，城中城大樓宛如廢墟。據《聯合報》報導，高雄市工務局調查發現，該大樓因前商場停業後便未做商業使用，因此不在建管單位列管名冊內，又因是低於16層的建物，也無須進行公安申報，以致無法可管釀成嚴重意外。

但有內行人在PTT發文「我曾進入過該大樓數次」，稱城中城大樓的結構「7至11原本就是套房」，往上12樓是廢棄餐廳，往下依序是國宮戲院、城中城證券、城中城百貨、冰宮，故嚴格來說「不存在『違法隔套』」。

高雄鹽埕區城中城大樓火災至今天中午已有62人送醫、14人無生命跡象， 16人死亡，死傷人數還在增加中。記者劉學聖／攝影

他說，城中城大樓至少在2017年時，7樓以下就屬於「全然廢棄」的狀態，國宮戲院和頂樓餐廳因年久失修，內部常年浸泡在汙水和廢棄物中，倒閉的證券公司內堆有大量易燃物，百貨公司則被遊民占據，多處有焚燒痕跡，位於地下室的冰宮則是被鐵板封閉，無法得知真實情形。

「7-11層的居民，就生活在這樣屎尿污水老鼠蟑螂橫行的地方」，他更表示，由於住戶是無限地上權，沒有土地持分，「一窮二白啥都沒有」，讓都更可能性完全為零，除非斷水斷電讓整棟大樓不再適合居住，否則這些一無所有的住戶還是會再跑回來。

最後他也指出，高雄還有類似的未爆彈，各縣市也有無數大樓潛藏同樣危機。不少網友看了也紛紛表示所在都市都有類似情況的大樓，希望政府早日介入處理。