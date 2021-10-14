快訊

高雄城中城大火／已釀46死 6樓以上傷亡慘重

幸運兒是你嗎？500元客庄券首波得獎號碼出爐 中獎率只有1%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

城中城大火「悲劇註定會發生」 他揭大樓內部頹敗真面目

聯合新聞網 / 綜合報導
城中城大樓6至12樓約有120戶，因7至9樓為火勢最嚴重樓層，為盡早救出生還者，目前採取由上往下逐層逐戶搜索。記者劉學聖／攝影
城中城大樓6至12樓約有120戶，因7至9樓為火勢最嚴重樓層，為盡早救出生還者，目前採取由上往下逐層逐戶搜索。記者劉學聖／攝影

高雄鹽埕區城中城大樓凌晨遭遇惡火，已有55人送醫，其中14人無呼吸心跳，另有16人亡故，救援工作迄今仍在進行中，樓內疑仍有多名住戶受困。有內行人沉痛表示，城中城是集合住宅徹底崩壞的典範，「悲劇可說註定會發生」，更指出各縣市還有無數同樣的未爆彈。

城中城大樓為住商混合型大樓，早年曾是百貨公司、電影院、冰宮等，然而風華褪去後，7至11樓便隔成套房出租或出售，因無良好的維護和修繕，40年歲月過去，城中城大樓宛如廢墟。據《聯合報》報導，高雄市工務局調查發現，該大樓因前商場停業後便未做商業使用，因此不在建管單位列管名冊內，又因是低於16層的建物，也無須進行公安申報，以致無法可管釀成嚴重意外。

但有內行人在PTT發文「我曾進入過該大樓數次」，稱城中城大樓的結構「7至11原本就是套房」，往上12樓是廢棄餐廳，往下依序是國宮戲院、城中城證券、城中城百貨、冰宮，故嚴格來說「不存在『違法隔套』」。

高雄鹽埕區城中城大樓火災至今天中午已有62人送醫、14人無生命跡象， 16人死亡，死傷人數還在增加中。記者劉學聖／攝影
高雄鹽埕區城中城大樓火災至今天中午已有62人送醫、14人無生命跡象， 16人死亡，死傷人數還在增加中。記者劉學聖／攝影

他說，城中城大樓至少在2017年時，7樓以下就屬於「全然廢棄」的狀態，國宮戲院和頂樓餐廳因年久失修，內部常年浸泡在汙水和廢棄物中，倒閉的證券公司內堆有大量易燃物，百貨公司則被遊民占據，多處有焚燒痕跡，位於地下室的冰宮則是被鐵板封閉，無法得知真實情形。

「7-11層的居民，就生活在這樣屎尿污水老鼠蟑螂橫行的地方」，他更表示，由於住戶是無限地上權，沒有土地持分，「一窮二白啥都沒有」，讓都更可能性完全為零，除非斷水斷電讓整棟大樓不再適合居住，否則這些一無所有的住戶還是會再跑回來。

最後他也指出，高雄還有類似的未爆彈，各縣市也有無數大樓潛藏同樣危機。不少網友看了也紛紛表示所在都市都有類似情況的大樓，希望政府早日介入處理。

高雄城中城 火災 都更

延伸閱讀

高雄城中城大火／議員：盤點全市老舊大樓 盡快都更

高雄城中城大火／大火省思 學者：老社區求新定位 都更靠政府彰顯公權力

高雄大樓火災讓他不敢買房 過來人給建議：這樣做更聰明

高雄城中城大樓火警 台南啟動CCIO國宅高樓搶救演練　

相關新聞

高雄城中城大火已釀46死 6樓以上傷亡慘重

高雄鹽埕區城中城大樓今凌晨竄出惡火，消防局統計整起火警輕重傷者有55位，其中46人已死亡轉送殯儀館...

高雄城中城上月才裝滅火器 業者：先前無任何滅火設備、住警器

高雄市鹽埕區城中城大樓大火，釀多人死傷，而上月剛來裝設滅火器的聯安消防工程行張姓老闆趕到現場，他說上個月才受府北里長林傳...

城中城大火「悲劇註定會發生」 他揭大樓內部頹敗真面目

高雄鹽埕區城中城大樓凌晨遭遇惡火，已有55人送醫，其中14人無呼吸心跳，另有16人亡故，救援工作迄今仍在進行中，樓內疑仍有多名住戶受困。有內行人沉痛表示，城中城是集合住宅徹底崩壞的典範，「悲劇可說註定會發生」，更指出各縣市還有無數同樣的未爆彈。

情侶吵架完...2小時後茶具店爆炸釀城中城大火 檢警查縱火

高雄市鹽埕區城中城火警釀數十人傷亡，根據對面大樓監視畫面，大火引燃才1分鐘，火勢便馬上延燒開來，可能有助燃劑才助長火苗延...

高雄城中城大火 里長：這裡至少發生過10起火災

高雄城中城大火，釀重大死傷，現場與時間賽跑搶救中。城中城火災並非首例，當地府北里長林傳富說，過去至少發生過10起火災，除...

高雄城中城大火／台南列管50棟複合大樓 5消防設備不符

高雄市鹽埕區城中城大樓今天凌晨2點多發生大火，消防人員持續救援，死亡人數仍在攀升中，台南市消防局有鑑於此，今天上午立即前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。