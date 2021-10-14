城中城無情火悲歌...看看弱勢住戶 網嘆：真的要趁年輕存錢

高雄市鹽埕區知名的「城中城」大樓今(14)日凌晨2時一場無情火，燒出人間悲歌，已造成數十人傷亡。高雄城中城居住環境相當惡劣，住戶多是一般認定「又老又窮」的弱勢人口，消防隊仍在和時間賽跑，只希望能搶救更多生還者。

聯合報採訪團隊今年初曾進入高雄「城中城」大樓，拍下許多照片，揭開這棟頹圮大樓失火前的真面目。「城中城」曾經繁華一時，早年有百貨公司、電影院、冰宮，屋齡40年，隨著鹽埕區沒落，近年7至11樓大多隔成套房出租或售出，住戶也多是弱勢族群。

屋齡40年高雄鹽埕區城中城大樓，當中有不少住戶是獨居長輩。記者劉學聖／攝影

高雄城中城環境惡劣，許多長者卻住在這樣的地方，最後還發生失火悲劇。有網友看了報導十分感傷，在ptt發文建議，「各位宅宅趁還算年輕，還是多存點錢、養好身體」，原po指出，等自己這輩人老的時候，老年人口比例都不知道多少了？政府應該也沒資源幫忙了，所以還是預先做打算「靠自己」比較實在。

網友看照片很難過，「老了沒錢租屋」、「心酸畫面流出」、「這環境真的非常糟糕」、「好的房子不租給這些人， 只有這裡能租到」。不少在地人跳出來，「我以前經過完全不想停留」、「這棟真的是最可怕的，竟還有住人」。

有人認為這種危樓不是特例，「全台多少這種建築，沒火災的話沒人注意」、「雙北也很多舊大樓這樣啊」、「台北有名的就西寧國宅，但已經要重建了」、「萬華不是也有這樣的地方？」、「全台灣這種舊大樓 數量非常可觀」、「獅子林大樓嗎」、「台北市租過類似的房子，數量其實很多」、「高雄九龍城寨」、「 幾乎每個縣市火車站附近都有」。

穿過幽暗的通道走進這棟位於高雄鹽埕區的老舊大樓，裏頭住著許多毫無經濟能力的老人，天冷無人關心，他們的處境也令人堪慮。記者劉學聖／攝影

有人質疑政府該負責任，「這種大樓結構也不安全吧，看有沒有心處理」、「再次證明高雄又老又窮」、「這種平常有沒有消防安檢啊」、「這種才是老百姓真正相關的事，但處理吃力不討好」、「市長照樣高升」、「雖然完全執政，又是民進黨執政縣市，但這不是民進黨的鍋」、「上次氣爆死了32人」、「不能怪政府，那怪人民買不起房囉」。

屋齡40年的高雄鹽埕區城中城大樓建物老舊，因租金低廉，淪為社會底層住所，當中有不少住戶是獨居長輩。記者劉學聖／攝影

也有人說大樓產權複雜，「這種改建產權很難整合拉，人多口雜意見多」、「除非公權力變超強，不然根本無解」。