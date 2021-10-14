快訊

中職／中華電信成為第6隊？ 蔡其昌坦言「目前言之過早」

城中城住戶曝「防火門疑遭偷竊變現」 難擋惡火釀慘劇

高雄城中城大火／從風光到沒落 大樓破舊被譏「鬼樓」

中央社 / 高雄14日電
屋齡40年高雄鹽埕區城中城大樓曾經風光，建物老舊、缺乏管理後，因租金低廉，淪為社會底層住所，當中有不少住戶是獨居長輩。記者劉學聖／攝影
屋齡40年高雄鹽埕區城中城大樓曾經風光，建物老舊、缺乏管理後，因租金低廉，淪為社會底層住所，當中有不少住戶是獨居長輩。記者劉學聖／攝影

今天凌晨火警的高雄鹽埕區「城中城」大樓，屋齡已達40年，過去曾風光一時，但隨商圈轉移，逐漸沒落，許多公設年久失修，甚至被戲稱為「鬼樓」，許多樓層隔成套房出租，不少住戶屬於弱勢或邊緣戶。

高雄市鹽埕區過去是最熱鬧的市中心行政區，也曾是高雄市政府所在地。城中城位於鹽埕區，當時作為商辦大樓開幕，曾風光一時，吸引許多民眾前往購物、看電影，生意很好，但隨著商圈轉移、市府也遷移至苓雅區，大樓隨之沒落。

城中城後來成為當地有名的破舊大樓，許多公設年久失修，有些區域宛如廢墟，甚至被戲稱為「鬼樓」。在大樓失去「商機」後，許多所有權人就將大樓隔成住家、套房出租，出入也變得複雜，治安不佳，大樓管理也每下愈況。

根據高雄市建管處資料，高雄「城中城」大樓1981年完工，屋齡40年，是1棟地上12樓、地下2樓商辦大樓，原本規劃1到4樓是商場、5到6樓是電影院、7到11樓是辦公室、12樓是餐廳，並未規劃住家。

依建管規定，若有做商場使用，須向高雄市建管處進行工安申報。高雄市建管處接受中央社記者訪問表示，城中城自2002年後，就未再做商場使用，沒有工安申報紀錄。

所有權人自行將房屋變更使用，隔成住家出租。近年城中城1戶7、8坪套房，售價只有新台幣20萬元到50萬元，房價低廉，被當地居民譏為「送人也沒人要住」的房子，不少投資客接手出租。

城中城大樓1999年也曾發生火警，當時是白天起火，所幸無人傷亡。近年城中城大樓管理逐漸改善，也有進行局部修繕，但不料今天凌晨又慘遭祝融。

高雄市建管處表示，待火場搜救結束，將委由建築、土木結構技師等公會進場進行結構安全鑑定，若有立即性危險，市府將強制拆除，但若無立即性危險，經評估後，修繕補強仍可使用，就會要求所有權人負起修繕責任。

屋齡40年高雄鹽埕區城中城大樓曾經風光，建物老舊、缺乏管理後，因租金低廉，淪為社會底層住所，當中有不少住戶是獨居長輩。記者劉學聖／攝影
屋齡40年高雄鹽埕區城中城大樓曾經風光，建物老舊、缺乏管理後，因租金低廉，淪為社會底層住所，當中有不少住戶是獨居長輩。記者劉學聖／攝影

屋齡逾40年的城中城大樓，連逃過兩道法規規範，居住安全只能只求多福。記者劉學聖／攝影
屋齡逾40年的城中城大樓，連逃過兩道法規規範，居住安全只能只求多福。記者劉學聖／攝影

高雄城中城 火災

延伸閱讀

高雄城中城大火／高雄市社會局啟動災後住戶安置計畫

高雄城中城大火／高雄城中城大樓失火20傷 還有多少人受困尚不明

高雄城中城大火／高雄大樓大火母親致電給兒子 從通話到無人接聽

直播／高雄大樓大火母親致電給兒子 從通話到無人接聽

相關新聞

高雄城中城大火／55送醫14命危8死 高雄市府：不排除死傷數再增多

高雄市鹽埕區城中城大樓今天凌晨2點多發生大火，惡火從1樓往上竄，目前已救出55人送醫，有14人被發現是已無生命跡象，消防逐層逐戶破門搜索後，陸續找到8名罹難者遺體，不排除死傷人數會再增多，救援分秒必爭，消防人員正和時間賽跑，盼能救出更多生還者。

買40年城中城一間房只要55萬 網友嘆：重陽節遇大火替老人擔憂

高雄鹽埕區府北路「城中城」大樓今（14）日凌晨發生大火，讓曾經風光一時的老建築再度被討論。該建築屋齡約40年，住戶多半是弱勢或獨居長者。一名網友從實價登錄發現其中一間6.17坪房屋價格僅需55萬元，直呼1坪不到10萬元的地方，「會住的素質大概怎樣可想而知。」

高雄城中城大火／7至9樓死傷最慘 醫赴火場直接評估「送醫或送殯儀館」

高雄鹽埕城中城大樓火災目前52人送醫，其中14人OHCA，3人明顯死亡。現場安排醫師當場評估是否還有生命跡象，由衛生局人...

高雄城中城大火／疑1樓茶具行先爆炸 最先聞到像燒紙錢的煙味

高雄鹽埕區府北路城中城大樓火警，至今天上午，受傷人數增至30人，消防幸福消防隊仍繼續搶救，上午9點發現9樓有1人，無生命...

高雄城中城大火／老舊大樓連逃2法規規範 惡火責任算誰的？

高雄市鹽埕區「城中城」大樓凌晨遭火吞噬，截至目前傳出搜救出10多人無生命跡象，情況極不樂觀，這棟大樓原是商場，民國90年...

高雄城中城大火／繁華地標淪高雄第一鬼樓 套房月租3千 獨老悲歌揪心

今天凌晨失火的高雄鹽埕區「城中城」住商混合大樓屋齡40年，早年曾是鹽埕繁華地標，電影院、百貨、酒樓、餐廳、冰宮一應俱全，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。