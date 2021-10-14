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高雄城中城大火／截至10點前 已40送醫、8人命危

聯合報 / 記者林保光王昭月徐如宜、／ 高雄即時報導
高雄市城大城大樓火警，已搜出8人無生命跡象，送醫搶救中。記者劉學聖／攝影
高雄市城大城大樓火警，已搜出8人無生命跡象，送醫搶救中。記者劉學聖／攝影

高雄鹽埕區城中城今天凌晨惡火，截至目前至少40人送醫，多數是吸入性嗆傷，但上午9點起，消防人員陸續搜出多人，約8人無呼吸心跳，義大、大同、榮總、高雄國軍總醫院，市立聯合醫院、小港醫院及高醫各收到1 名到院前已無生命跡象的傷患，目前在與死神拔河中。

城中城大樓這起火警，大批消防人員持續在現場搜救，但愈晚發現的傷患，傷況愈不樂觀，市立聯合醫院9點收到一名ocha病患後，另名傷患送至高雄國軍總醫院時也無生命跡象，性命垂危。

高雄市消防局目前掌握的的送醫狀況，包括阮綜合醫院10人，1人進加護病房。大同醫院7人，1人ocha；高醫4人，1人ocha；長庚3人，小港1人，邱外科1人，高雄國軍總醫院3人，1人ocha，民生醫院1人插管，上午9點50分左右，轉院高醫。市立聯合醫院5人，其中一人ocha；榮總及義大各收治一名ohca傷患。

高雄城中城 火災

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