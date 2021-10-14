直播／高雄大樓大火母親致電給兒子 從通話到無人接聽

高雄市「城中城」大樓今天凌晨2點55分火警，連棟大樓火勢迅速延燒到目前已近三小時，有一名獲救的郭姓婦人指出，兩個30多歲的兒子住在樓上，她打電話時其中一人接聽，表示另一人已失去意識，她剛剛5點多再打，就沒人接電話了，焦急哭泣希望消防隊能將人救出。消防局人車持續射水搶救，並入內搜尋受困民眾。

消防局陸續救出16人送醫，現場畫面可見，多人在樓上用手電筒亮燈求援，還有人站在陽台外等待救援，逃到馬路上的住戶則焦急地打電話，想確認家人是否逃出目前大樓內仍有人受困，目前仍不清楚大樓內還有多少人受困。

據了解，這棟大樓過去是商業大樓，原本有舞廳、電子遊藝場，目前7到11樓有住人，大火從1樓往上燒，燒到7樓，因是商業大樓，有很多助燃物，火勢不易控制，濃煙從一樓往上竄，並在房間悶燒，整棟大樓裡都是濃煙。

高雄市鹽埕區府北里長林傳富說，起火大樓以前市百貨公司，五到六樓是戲院，大樓共登記72戶，7至11樓是住宅樓層，但因是分租，恐怕實際有100多戶。

他說，因為房租便宜，所以居住者大多是老弱婦孺，住戶有不少失智長輩、行動不便者，這點最讓人擔心，憂心濃煙往上竄，傷害會擴大。加上起火後大樓停電，住戶恐怕無法摸黑找到設在電梯旁的逃生梯。