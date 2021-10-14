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高市城中城大火16人送醫1人昏迷 陳其邁指示全力搶救
高市鹽埕區府北路城中城社區今晨2點54分發生大火，火勢一發不可收拾，消防局出動72車145人前往搶救，這場大火共造成16人送醫，其中1人昏迷送高醫，其餘分送市立大同醫院、聯合醫院及阮綜合醫院。
城中城社區今天凌晨發生大火，大批消防車輛及人員趕往現場救援，火勢由1樓延燒到了7樓，近清晨5點，4點51分左右火勢初步獲得控制，但隨後火場另一面又悶燒。
這場大火造成約120多戶受困，3點起陸續有16人送醫，其中一名昏迷的男性送往高醫，1人送市立大同醫院，7人送阮綜合醫院。送往阮綜合醫院的傷患，還同時有兩家人。
阮綜合醫院急診主治醫師曾秋德表示，到院的病患包括64歲林女，71歲林姓男子，74歲陳男，46歲徐女，85歲宋女，33歲侯女，8歲張姓女童，當中的徐、宋二女是親屬關係，侯、張二女也是家人。所幸7名傷患都是輕微嗆傷
城中城在2、30年前是百貨公司，4、5樓為廢棄電影院，7至11樓為住宅，約有70多戶，社區初估約120多戶。市長陳其邁約5點趕至現場，他指示消防局全力搶救住戶。
高雄市「城中城」大樓今晨大火，市長陳其邁抵達現場，關心搜救行動。由聯合報發佈於 2021年10月13日 星期三
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