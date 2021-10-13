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桃園砂石場崩塌釀一死案 法院裁定廠長羈押

中央社 / 桃園13日電
承恩砂石場擋土牆崩塌，造成一名計程車司機行經遭活埋死亡。圖／警方提供
承恩砂石場擋土牆崩塌，造成一名計程車司機行經遭活埋死亡。圖／警方提供

桃園一處砂石場昨天發生崩塌，壓埋一輛計程車造成司機死亡，砂石場遭桃園市府勒令停工並開罰。桃園地方法院今天裁定砂石場劉姓廠長羈押，並禁止接見、通信。

桃園市龜山區一處砂石場昨天凌晨發生崩塌，造成一輛行經場旁道路的計程車遭掩埋、56歲戴姓司機死亡；桃園地檢署今天向媒體表示，砂石場劉姓廠長涉犯過失致死罪嫌重大，有串證之虞，向桃園地方法院聲請羈押，梁姓登記負責人訊後以新台幣10萬元交保。

桃園地方法院今天向媒體表示，經訊問劉姓廠長後，認為他涉犯刑法之過失致死罪犯罪嫌疑重大，且供詞與證人供述不符，電話內通訊軟體電磁紀錄還有滅失情形，足認他有湮滅證據、勾串證人之虞，確有刑事訴訟法的羈押原因。

桃園地方法院表示，為確保本件後續偵查、審判順利進行等公共利益維護，認為劉姓廠長確有羈押及禁止接見通信必要，應予羈押，並禁止接見通信。

桃園 砂石 計程車

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