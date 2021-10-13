砂石場違規堆土石壓死運將 家屬招魂憂求償「兩頭空」

桃園市承恩砂石場堆置廢土不慎，昨天清晨壓死駕車路過的戴姓計程車司機，市府今聯合稽查，更查出山坡地違規堆置土石；家屬上午赴現場招魂，痛批廠方事發後毫無道歉「不負責任」，也擔心求償無路，業者則私下表示，發生憾事深表遺憾，將赴靈堂致意。

家屬今赴現場招魂，難掩悲傷。死者弟弟戴文義表示，事發後廠方始終神隱，沒有來電致歉；今天一家人在現場遇到砂石廠員工，忍不住痛罵「不負責任」、「連道歉都沒有」，但仍未見業者出面。

戴文義稍早向本報記者表示，廠商至今不出面，非常痛心，一家人現在正積極尋求法律協助，盼能為哥哥討回公道；老母親現在住養老院，經濟負擔重，也憂砂石場「黑白混雜」，擔心求償無門會「兩頭空」。

戴文義也質疑，承恩公司前後違規30餘次，卻沒有被勒令停工，因而釀禍，市府也應該要負責，不法業者不應再被包庇。

承恩昨遭市府勞檢處開罰最高30萬元，今天經濟發展局會同水務局、地政局、勞動檢查處，再至事發東萬壽路上的承恩砂石廠會勘，初步發現業者違規使用山坡地堆置砂石，將開罰，目前砂石廠已部分停工，是否全面停工有待研議。