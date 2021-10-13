砂石場崩塌致死案 鄭文燦：加強稽查必要時撤照

桃園一處砂石場昨天發生崩塌，造成一輛計程車遭活埋司機死亡，遭桃園市府勒令停工並開罰。市長鄭文燦今天表示，將加強稽查，若有砂石場違規多次不改善，必要時會停工、撤照。

桃園市龜山區一處砂石場昨天凌晨發生崩塌，造成一輛行經場旁道路的計程車遭掩埋、56歲戴姓司機死亡；桃園地檢署今天向媒體表示，砂石場劉姓廠長涉犯過失致死罪嫌重大，有串證之虞，向桃園地方法院聲請羈押，梁姓登記負責人訊後以新台幣10萬元交保。

桃園市政府昨天發布新聞稿表示，已勒令該場（承恩企業股份有限公司）停工、開罰30萬元，並發給罹難者家屬慰問金；市府調查，該公司曾12度違反水土保持法、違規擴大廠區範圍等。

桃園市長鄭文燦今天主持市政會議後表示，將協助家屬求償，並以聯合稽查方式，對砂石業、土石方回收等業者加強稽查，包括砂石場的土石堆置是否超量、高度是否超過、與鄰接的道路是否保持安全距離等。

鄭文燦說，砂石場占用國有土地的部分，移送到財政部國有財產署、經濟部水利署之後，仍要進行追蹤，若違規次數多卻不改善，有公安風險，必要時會停工、撤照，或是在換照時不予換照，只有這樣才會讓砂石場有壓力，提高公安的等級。