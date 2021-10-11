獨／這群遊客不走！卡礁賓士車主：浪大驚人我還通報救

今天出動直升機救人時，透過空拍機可見16名遊客開的幾輛車（紅圈）還停在沙灘，就快要被巨浪吞沒，狀況危急。圖／民眾提供 宜蘭神秘沙灘16名遊客受困海蝕洞被全數救出，據遊客說他們原本昨天下午要離開，但有輛賓士車卡在海邊礁岩，才使他們的車開不出去。記者問到這位賓士男，他表示，下午3點多風浪太大，他離開卡礁現場時，未見這群遊客想要走的意思，晚上8點多見這群人還沒走，太危險，他還通報趕快去救人。

受困遊客指稱賓士大G車卡在海邊礁岩，動彈不得，才使得他們原訂昨天下午2、3點要離開卻出不去，而且還被說成是要叫人來拖吊車輛，後來卻不見人影落跑。

賓士男接受記者採訪時說，他前一晚有看氣象潮汐，下午2點是「乾潮」水位最低，他載朋友去拍美照，2點多到、3點多要離開時，浪潮突然增強，力道非常大，才沒多久巨浪就直接推到沙灘山壁，他「嚇一跳」看情況不對，跟朋友拿著重要物品先離開，等潮汐退去再請人拖車。

賓士男說，他有看到這16名遊客開了四、五輛車，其中有大有小、還有抱在手中的嬰兒及4條狗，當時也有看到衛浴帳及椅子，並不覺得他們有想要離開的意思。

賓士男說，他一直沒有遠離現場，而他的車卡在北邊第一個海蝕洞附近，16名遊客在靠近南邊的大海蝕洞；晚間8點多他看到洞口亮著大燈，當時風強浪大相當驚人，浪況極差，他馬上告訴朋友，「海蝕洞裡面還有人，要趕快通知他們離開或趕快去救」。

由於賓士男熱心通報，晚間9點多，有民眾通知派出所及義消，此時有一名綽號「南哥」男子開車進去救人，但在距離100公尺處，因為大浪拍擊山壁並且淹沒整個沙灘，南哥無法挺進接觸16名遊客，但倒是把倒數第二大海蝕洞有4名準備要露營的年輕人，先用車載出來。

當地民眾表示，中央氣象局有預報會有大潮，但不知道是否因颱風外圍環流或東北風加乘效應，瞬間突然掀起狂風大浪，有人說「幾乎沒有見過這麼大的風浪」、「有夠恐怖」。