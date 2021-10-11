快訊

不斷更新／颱風影響！台東縣府宣布蘭嶼、綠島停班停課

圓規變胖變強！ 北市內湖巨石崩落 3車被壓壞路段封鎖

神秘沙灘遊客救援全民埋單！當地人曝：有長浪就不該去

聯合報 / 記者戴永華林佳彣／宜蘭即時報導

16名遊客受困宜蘭南澳神秘沙灘，警消連夜救人未果，今天上午出動直升機把人救出。網路有人大罵，颱風天還跑去海邊玩，浪費搜救資源，甚至要相關單位開罰及求償。岸巡及消防局表示，宜蘭非颱風警戒區，無法可罰；但當地人士說，神秘沙灘地形環境特殊，不必等到颱風來，只要外圍環流掀長浪，就不應該去。

來自新北及桃園的16名遊客昨天上午11點多開車到神秘沙灘，當時天氣晴朗，在海蝕洞拍照賞景後，原訂下午2、3點離開。根據他們表示，因為當時有一輛別人的賓士車卡在海邊礁岩，使得他們的車開不出去，想說等退潮後賓士車拖離，他們再回去，一行人於是停留在海蝕洞。

這輛賓士車從下午3點多「卡礁」，下午請貨卡車來拖，遇到漲潮浪襲拖不出去，傍晚間歇性雨勢漸大，賓士車主晚上8點多再度求援也無法脫困，16名遊客於是在晚上10點59分向岸巡單位求援，11點14分岸巡轉通報縣消防局搜救。

入夜，輕颱「圓規」帶來的外圍環流，風大雨大，消防等搜救人員從神秘沙灘礁岩上要往下切救人，卻在海蝕洞上方遇到斷崖約100公尺，嘗試在附近繞路也無法順利下切，考量到安全無法繼續挺進，搜救任務暫停，今早請求直升機，上午7點左右把人救出。

這場驚險救援要花不少錢，引起網友大罵，這些人知道颱風要來，還跑去海邊玩，花費「全民埋單」，要求相關單位對他們開罰。海巡署第一岸巡隊及縣消防局表示，昨晚發布海上警戒區域是巴士海峽，沒包含東北部海域，而且他們也不是從事海上活動，是在陸上區域，此時陸警也還沒發布，相關的海岸法或水域遊憩活動管理辦法，都罰不到他們。

宜蘭氣象站表示，今天上午發布輕颱「圓規」第五報，海面警戒區域是巴士海峽或東沙島；不過從昨天全島四周海域都有出現長浪，氣象單位也有發布長浪警報。

「外地遊客不了解神秘沙灘的險惡！」根據南澳當地人表示，神秘沙灘一邊是海、一邊是峭壁，遊客能活動的範圍就限定在沙灘區域範圍，民眾賞景不自覺，風大雨大浪打上來，風雲一夕變色，等發現有危險時，想逃也逃不掉，當地人都知道不必等到颱風海警或陸警，平常只要有發布長浪，遊客就不應該去。

縣消防局今天表示，氣象局針對巴士海峽發布海上颱風警報，預測路徑持續往西移動，雖然東北海域未列入警戒區，但在颱風外圍環流影響下，宜蘭岸 已出現長浪，請民眾勿前往海邊觀浪、垂釣或戲水，以策安全。

宜蘭南澳神秘沙灘有海蝕洞及豐富自然生態，非常漂亮，但氣象多變化，也暗藏許多危險。圖／民眾提供‧本報資料照
宜蘭南澳神秘沙灘有海蝕洞及豐富自然生態，非常漂亮，但氣象多變化，也暗藏許多危險。圖／民眾提供‧本報資料照
宜蘭沿海出現輕颱「圓規」掀起的外圍環流及長浪，當地人說，只要有長浪，就不應該進去神秘沙灘玩，以免風雨一來，連逃都沒得逃。圖／民眾提供
宜蘭沿海出現輕颱「圓規」掀起的外圍環流及長浪，當地人說，只要有長浪，就不應該進去神秘沙灘玩，以免風雨一來，連逃都沒得逃。圖／民眾提供
宜蘭沿海出現輕颱「圓規」掀起的外圍環流及長浪，當地人說，只要有長浪，就不應該進去神秘沙灘玩，以免風雨一來，連逃都沒得逃。圖／民眾提供
宜蘭沿海出現輕颱「圓規」掀起的外圍環流及長浪，當地人說，只要有長浪，就不應該進去神秘沙灘玩，以免風雨一來，連逃都沒得逃。圖／民眾提供

颱風 沙灘 宜蘭

延伸閱讀

不斷更新／颱風影響！台東縣府宣布 蘭嶼、綠島今下午停班停課

颱風圓規影響 恆春半島風浪增大

圓規颱風影響 太平山國家森林遊樂區明天起休園

圓規颱風影響 航港局：綠島蘭嶼等9航線55航次停航

相關新聞

神秘沙灘遊客救援全民埋單！當地人曝：有長浪就不該去

16名遊客受困宜蘭南澳神秘沙灘，警消連夜救人未果，今天上午出動直升機把人救出。網路有人大罵，颱風天還跑去海邊玩，浪費搜救...

影／神秘沙灘受困遊客：別人賓士車卡礁岩使我們出不去

宜蘭縣南澳神秘沙灘發生16名遊客受困，一度外傳他們是到這裡露營過夜，但根據遊客表示，昨天上午11點多到這裡，原定下午離開...

神秘沙灘救援…浪滅車頂下切遇斷崖 一度要派海軍陸戰隊

宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘有16人受困海蝕洞，消防隊漏夜搜救，因海浪太大，車輛無法挺進，改從上方下切又遇斷崖，救援行動受阻，還...

獨家畫面／空勤2趟救援成功！南澳海蝕洞受困16人+4狗全獲救無大礙

宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘海蝕洞昨天晚間11時許發生16名遊客沙洲受困，但因風雨浪大搜救困難，入夜暫停搜救，今晨4點52分，向...

垂降挺進南澳海蝕洞 警消遇懸崖碰壁「我們盡力了」

宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘海蝕洞昨有16名遊客受困，警消經過一夜搜救，因遭遇懸崖受阻，第一線挺進現場的搜救人員表示，搜救難度非...

16人風雨夜受困南澳海蝕洞 女嬰9個月、媽媽輕傷送醫

宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘海蝕洞昨日深夜發生16人受困，搜救人員漏夜搶救，一度因風浪雨大暫停，直至今天早上6點多，由空勤總隊直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。