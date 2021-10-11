神秘沙灘遊客救援全民埋單！當地人曝：有長浪就不該去

16名遊客受困宜蘭南澳神秘沙灘，警消連夜救人未果，今天上午出動直升機把人救出。網路有人大罵，颱風天還跑去海邊玩，浪費搜救資源，甚至要相關單位開罰及求償。岸巡及消防局表示，宜蘭非颱風警戒區，無法可罰；但當地人士說，神秘沙灘地形環境特殊，不必等到颱風來，只要外圍環流掀長浪，就不應該去。

來自新北及桃園的16名遊客昨天上午11點多開車到神秘沙灘，當時天氣晴朗，在海蝕洞拍照賞景後，原訂下午2、3點離開。根據他們表示，因為當時有一輛別人的賓士車卡在海邊礁岩，使得他們的車開不出去，想說等退潮後賓士車拖離，他們再回去，一行人於是停留在海蝕洞。

這輛賓士車從下午3點多「卡礁」，下午請貨卡車來拖，遇到漲潮浪襲拖不出去，傍晚間歇性雨勢漸大，賓士車主晚上8點多再度求援也無法脫困，16名遊客於是在晚上10點59分向岸巡單位求援，11點14分岸巡轉通報縣消防局搜救。

入夜，輕颱「圓規」帶來的外圍環流，風大雨大，消防等搜救人員從神秘沙灘礁岩上要往下切救人，卻在海蝕洞上方遇到斷崖約100公尺，嘗試在附近繞路也無法順利下切，考量到安全無法繼續挺進，搜救任務暫停，今早請求直升機，上午7點左右把人救出。

這場驚險救援要花不少錢，引起網友大罵，這些人知道颱風要來，還跑去海邊玩，花費「全民埋單」，要求相關單位對他們開罰。海巡署第一岸巡隊及縣消防局表示，昨晚發布海上警戒區域是巴士海峽，沒包含東北部海域，而且他們也不是從事海上活動，是在陸上區域，此時陸警也還沒發布，相關的海岸法或水域遊憩活動管理辦法，都罰不到他們。

宜蘭氣象站表示，今天上午發布輕颱「圓規」第五報，海面警戒區域是巴士海峽或東沙島；不過從昨天全島四周海域都有出現長浪，氣象單位也有發布長浪警報。

「外地遊客不了解神秘沙灘的險惡！」根據南澳當地人表示，神秘沙灘一邊是海、一邊是峭壁，遊客能活動的範圍就限定在沙灘區域範圍，民眾賞景不自覺，風大雨大浪打上來，風雲一夕變色，等發現有危險時，想逃也逃不掉，當地人都知道不必等到颱風海警或陸警，平常只要有發布長浪，遊客就不應該去。