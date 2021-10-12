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颱風圓規解除海警 全國災情共計66件

中央社 / 台北12日電
圓規颱風外圍環流影響，中央災害應變中心表示，總計全國颱風災情共66件、路樹傾倒佔30件，另搜救案件8起圖為華興中學門口發生路樹倒塌事故。聯合報系資料照／記者蔡翼謙翻攝
圓規颱風外圍環流影響，中央災害應變中心表示，總計全國颱風災情共66件、路樹傾倒佔30件，另搜救案件8起圖為華興中學門口發生路樹倒塌事故。聯合報系資料照／記者蔡翼謙翻攝

颱風圓規海上警報解除。中央災害應變中心今天表示，總計全國颱風災情共66件、路樹傾倒佔30件，另搜救案件8起，今天蔬菜交易狀況為量增價跌。

中央災害應變中心上午召開第5次工作會報暨情資研判會議，中央氣象局報告指出，颱風圓規海上颱風警報已於上午8時30分解除，今天大豪雨地區包括有宜蘭縣、花蓮縣和台東縣，金馬澎風勢依然強勁。

全國颱風災情方面，消防署指出，集中在花蓮縣和台東縣，災情總計多達66件，主要仍以路樹傾倒為主、佔30件。

另，屏東縣霧台鄉有20多人9日前往大鬼湖登山，昨天獲報有2人跌落山谷，1人已無呼吸心跳、1人受傷，預計今天中午可接觸到登山客；台中市和平區昨天下午有2人橫渡溪底，其中1男遭溪水沖走，消防人員持續搜救中。其餘6案均完成救援。

交通部報告也指出，目前公路紅色警戒有6處，包括台7線北橫公路、台7甲線北橫支線、台8線中橫公路東段、台20線（勤和至復興南橫、梅蘭明隧道）、台20線（向陽至霧鹿路段）、台23線東富公路。

預警性封閉路段，則有台8線114.6K至184.5K（關原至太魯閣路段），現場持續落石勘災中，將視情況開放；災阻路段6處，將視天候搶修和恢復通行。

空運方面，國際航線今天取消兩班次；海運部分，今天國內8航線、76航次停航。

水電供應部分，經濟部說，有3萬2991戶曾停電，已修復2萬8458戶，仍有3876戶停電（台東縣、花蓮縣），預計今天下午5時前修復完成。

淹水一級警戒，目前有新北市1處、花蓮縣2處、台東縣2處；主要供應灌溉用水的集集攔河堰水質濁度已達警戒值，但不影響民生用水。

農委會指出，台北果菜批發市場今天與10日交易狀況相較為「量增價跌」，今天蔬菜交易量1570公噸、增12.9%，每公斤平均價格為新台幣34元、跌幅1.2%。

此外，截至今天上午6時30分統計，全國無相關土石流災情案件。

副指揮官、消防署長蕭煥章最後裁示，雖然颱風海警已經解除，但東半部雨勢仍大，仍要持續注意後續降雨狀況，請民眾避免海邊及山區活動。

圓規颱風

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