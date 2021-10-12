「花蓮都公布了」宜蘭、台東縣民沒颱風假徹夜灌爆縣長臉書

圓規颱風在連假最後一日擾亂台灣，包括花蓮縣首先宣布停班停課，金門、馬祖也在今晚六點前停班停課，唯獨在花蓮縣上下方的宜蘭縣及台東縣仍宣布今(12)日照常上班上課。讓宜蘭縣及台東縣民眾徹夜灌爆兩位縣長臉書，直言：「花蓮都公布了耶」，讓今天仍舊冒雨上班上課的宜蘭縣及台東縣民眾相當不滿。台東縣2校在截稿稍早已宣布停班停課，包括金峰鄉嘉蘭村及海端鄉嘉蘭村今天也停班停課。

宜蘭縣長林姿妙昨(11)日在臉書呼籲民眾：「圓規颱風外圍環流可能帶來局部大雨，請大家盡量不要前往山區或海濱」，讓一名在宜蘭縣山區上班的幼稚園老師直呼：「上班途中，雨勢過大，還不停班停課嗎？一直叫我們不要往山區，但沒有辦法，我們還要冒雨上班！怎麼能夠！」直言縣長不停班課卻叫他們不要前往山區，要叫在山區上班上課的人該如何是好？

宜蘭縣長林姿妙的臉書徹夜至清晨則湧入1200多則留言，不少民眾氣憤表示：「縣長在搞什麼東西啊？大風大雨要騎車的上班族跟學生怎麼辦？」，「連出門都有障礙了，還沒到學校就先濕掉，去學校也是浪費時間不舒服地在上課」、「縣長該起床巡視了！」也有人不斷回報各地風雨情形，「發佈的豪雨地圖，宜蘭山區變紫色的了」，籲請縣長能及早公布放颱風假，有人還直接喊話：「放假，以後縣長投給你」。

台東縣長饒慶鈴臉書自昨(11)日宣布正常上班上課的PO文中，今天一早被灌爆，近2300則留言，台東民眾紛紛抱怨當地風雨超大，竟然沒有放颱風假？一名網友抱怨：「雨下這麼大，風這麼大不停班停課？是不是太沒擔當了？」還有台東民眾說：「不要說今天，昨天我自己清晨從市區騎車到初鹿上班，就數度從最右側車道被吹往中間快車道，今天再加上大雨，請問那些載著小朋友的家長妳到底要多逼他們？」有人還回報花蓮路上目前有很多樹倒在路中間，不少人還不斷tag縣長，請縣長趕快起床。