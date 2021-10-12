快訊

台東縣金峰鄉嘉蘭村及海端鄉霧鹿村今停班停課

圓規颱風解除海警！吳德榮：宜花東恐有致災性豪雨 北台周末秋意濃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「花蓮都公布了」宜蘭、台東縣民沒颱風假徹夜灌爆縣長臉書

聯合新聞網 / 綜合報導
山區老師的困境？宜蘭縣民眾抱怨縣長請他們不要上山，但問題是他們的上班、上學地點就在山上，要他們如何是好？圖片為今(１２）日上午上班上課情形。圖片來源：讀者提供
山區老師的困境？宜蘭縣民眾抱怨縣長請他們不要上山，但問題是他們的上班、上學地點就在山上，要他們如何是好？圖片為今(１２）日上午上班上課情形。圖片來源：讀者提供

圓規颱風在連假最後一日擾亂台灣，包括花蓮縣首先宣布停班停課，金門、馬祖也在今晚六點前停班停課，唯獨在花蓮縣上下方的宜蘭縣及台東縣仍宣布今(12)日照常上班上課。讓宜蘭縣及台東縣民眾徹夜灌爆兩位縣長臉書，直言：「花蓮都公布了耶」，讓今天仍舊冒雨上班上課的宜蘭縣及台東縣民眾相當不滿。台東縣2校在截稿稍早已宣布停班停課，包括金峰鄉嘉蘭村及海端鄉嘉蘭村今天也停班停課。

宜蘭縣長林姿妙昨(11)日在臉書呼籲民眾：「圓規颱風外圍環流可能帶來局部大雨，請大家盡量不要前往山區或海濱」，讓一名在宜蘭縣山區上班的幼稚園老師直呼：「上班途中，雨勢過大，還不停班停課嗎？一直叫我們不要往山區，但沒有辦法，我們還要冒雨上班！怎麼能夠！」直言縣長不停班課卻叫他們不要前往山區，要叫在山區上班上課的人該如何是好？

宜蘭縣長林姿妙的臉書徹夜至清晨則湧入1200多則留言，不少民眾氣憤表示：「縣長在搞什麼東西啊？大風大雨要騎車的上班族跟學生怎麼辦？」，「連出門都有障礙了，還沒到學校就先濕掉，去學校也是浪費時間不舒服地在上課」、「縣長該起床巡視了！」也有人不斷回報各地風雨情形，「發佈的豪雨地圖，宜蘭山區變紫色的了」，籲請縣長能及早公布放颱風假，有人還直接喊話：「放假，以後縣長投給你」。

台東縣長饒慶鈴臉書自昨(11)日宣布正常上班上課的PO文中，今天一早被灌爆，近2300則留言，台東民眾紛紛抱怨當地風雨超大，竟然沒有放颱風假？一名網友抱怨：「雨下這麼大，風這麼大不停班停課？是不是太沒擔當了？」還有台東民眾說：「不要說今天，昨天我自己清晨從市區騎車到初鹿上班，就數度從最右側車道被吹往中間快車道，今天再加上大雨，請問那些載著小朋友的家長妳到底要多逼他們？」有人還回報花蓮路上目前有很多樹倒在路中間，不少人還不斷tag縣長，請縣長趕快起床。

圖為截稿為止，包括宜花東在內，豪雨警報均為紅色警示情形。擷自中央氣象局。
圖為截稿為止，包括宜花東在內，豪雨警報均為紅色警示情形。擷自中央氣象局。

圓規颱風

延伸閱讀

不斷更新／圓規颱風深夜最接近台灣 全台12日停班停課一覽看這邊

吳德榮：宜花東恐有致災性豪雨 北台周末秋意濃

桃園市復興區風雨未歇 清晨宣布停班停課1天

圓規颱風發威金門今停班停課 村里公所一早急廣播

相關新聞

不斷更新／圓規颱風深夜最接近台灣 全台12日停班停課一覽看這邊

今天是國慶假期後上班日，受圓規颱風外圍環流影響，昨晚到今天凌晨北部、東北部、東部地區風雨明顯，伴隨著強風與長浪，為防豪雨致災，全台各縣市政府始宣布12日停止上班上課情形

「花蓮都公布了」宜蘭、台東縣民沒颱風假徹夜灌爆縣長臉書

圓規颱風在連假最後一日擾亂台灣，包括花蓮縣首先宣布停班停課，金門、馬祖也在今晚六點前停班停課，唯獨在花蓮縣上下方的宜蘭縣及台東縣仍宣布今(12)日照常上班上課。讓宜蘭縣及台東縣民眾徹夜灌爆兩位縣長臉書，直言：「花蓮都公布了耶」，讓今天仍舊冒雨上班上課的宜蘭縣及台東縣民眾相當不滿。

圓規持續發威！台東縣金峰鄉嘉蘭村及海端鄉霧鹿村今停班停課

圓規颱風外圍環流持續影響，台東地區雨勢不斷，部分道路受阻，台東縣政府宣布金峰鄉嘉蘭村及海端鄉嘉蘭村今天停班停課。

吳德榮：宜花東恐有致災性豪雨 北台周末秋意濃

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據氣象今凌晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「圓規...

圓規颱風08:30解除海警 宜花東12縣市慎防豪雨

隨著第18號圓規颱風逐漸向西遠離，對台灣近海威脅已解除，氣象局表示，預計今(12)日08時30分解除圓規颱風海上颱風警報...

桃園市復興區風雨未歇 清晨宣布停班停課1天

桃園市受圓規颱風外圍環流影響昨晚到今天凌晨5點風大雨大，今天清晨平地雖然風雨稍歇，但是位在山地的復興區還是有強風陣雨，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。