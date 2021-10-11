環流加東北風 金門強風來襲班機取消樹倒多起

受到颱風圓規外圍環流加上東北風影響，金門縣今天出現9到12級強風，已出現多起風倒木，飛機也因風切過大取消5個航班。金門氣象局提醒明天上班日，民眾出門務必小心強風。

中央氣象局已在昨晚發布圓規海上颱風警報。今天是國慶連假最後一天，金門各地出現許久未見的強風，不只行人走在路上，感覺好像要飛起來，許多機車騎車騎士也說風大到快騎不動，而沿路殘枝樹葉亂飛，更是影響駕駛人視線，險象環生。

金門氣象站主任曹嘉宏接受中央社記者電話訪問表示，颱風外圍環流影響原本就會帶來風勢，而此時又正值金門東北季風時節，兩者加乘，形成台灣海峽狹管效應，造成金門出現強風。

強風也影響了金門空中運輸。金門航空站表示，因風切過大，影響飛機起降，今天有5個航班取消，其中從台南的班機已飛抵尚義機場上空，盤旋之後又飛回台南。金門大學劉姓老師說，從台北飛金門的飛機因氣流驚人晃動到不行，鄰座的女學生都嚇出聲來。

而金門縣林務所表示，因持續強風影響，連假期間都有倒木緊急通報案例，光是今天上午就有9案11株倒樹通報。所長鐘立偉表示，林務所接獲通知後都盡快處理，民眾或有緊急倒木通報，可直接通報1999，並留下確切位址及連絡電話，方便聯絡。

金門氣象站表示，強風預計將影響到13日，而明天是國慶連假後的第1個上班日，提醒民眾出門時務必提高警覺，尤其是機車騎士，要注意安全，而從事高空或海上作業者，也要格外小心，做好防備。