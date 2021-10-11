圓規颱風挾強風 超長雨帶襲台

颱風「圓規」持續逼近台灣南方，中央氣象局已對巴士海峽發布海上颱風警告，並啟動「追風計畫」。中央氣象局長鄭明典透過臉書表示，「圓規」颱風帶來的長雨帶將對東半部等迎風面地區帶來持續雨勢。天氣風險公司則預估，「圓規」颱風即從通過巴士海峽通過，10日至11日帶來的風雨會最明顯。

台東停班停課

中央氣象局指出，目前輕颱「圓規」位於鵝鑾鼻南南東方、410公里的海面，持續向西前進，暴風圈逐漸進入巴士海峽，將對巴士海峽及東沙島海面構成威脅，且預計颱風強度有稍增強、暴風圈也有稍擴大的趨勢，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將出現9至12級強陣風。

目前「圓規」颱風的外圍環流已逐漸影響台灣地區，氣象局預報指出，將與熱區將落在宜蘭、花蓮與台東，需注意淹水警戒，台東縣府人事處通報為維護鄉親安全，11日停班停課。而綠島鄉平均風力已達停班課標準，11日下午起停止上班及上課。

對此，氣象達人彭啟明表示，各地降雨還是有極大的差異，像是迎風面的東半部再配合上地形，降雨將會明顯較劇烈且頻繁；北部也是會受到颱風外圍環流東北風的影響，也會有些陣雨情況，不過降雨量級上則不若東半部那麼多。

天氣風險公司進一步透過臉書分析指出，「圓規」會從12日起逐漸進入南海、13日起遠離台灣，且進入南海後的移動速度會偏快，因此在11日至12日間的風勢、雨勢最為明顯，尤其是位於迎風面的東半部，需留意豪雨或以上的降雨，氣象局也已在相關地區發布豪雨特報。

啟動「追風計畫」

此外，鄭明典也透過臉書預告，「圓規」的外圍環流中，有一條「很長的雨帶」，在季風低壓影響下，東半部等迎風面地區將出現「一陣很持續地雨勢」，需要特別注意。

由於「圓規」目前的發展區域多位於海上、缺少相關地面觀測或探空資料，中央氣象局也啟動「追風計畫」，透過14顆氣象探測裝置「投落送」獲取颱風的垂直結構資料。中央氣象局預報中心副主任黃椿喜指出，該計畫常因經費、他國空域申請、颱風發展速度等因素而難以進行，本次「圓規」颱風因為前期發展情況與暴風圈範圍不確定性高，故啟動計畫。

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