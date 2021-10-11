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防颱風釀災 明霸克露橋便道、梅蘭明隧道封閉

中央社 / 高雄11日電
颱風圓規外圍環流恐帶來強降雨，引發土石泥流災害，高雄桃源區明霸克露橋便道今（11日）天下午實施預警性封閉，預計明（12日）天上午9點解除，實際仍須視降雨情形而定。 聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影
颱風圓規外圍環流恐帶來強降雨，引發土石泥流災害，高雄桃源區明霸克露橋便道今（11日）天下午實施預警性封閉，預計明（12日）天上午9點解除，實際仍須視降雨情形而定。 聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影

颱風圓規外圍環流恐帶來強降雨，引發土石泥流災害，高雄桃源區明霸克露橋便道和梅蘭明隧道今天下午實施預警性封閉，預計明天上午9點解除，實際仍須視降雨情形而定。

公路總局第3區養護工程處甲仙工務段發布訊息表示，明霸克露橋便道9月12日就曾因璨樹颱風降雨影響受損，搶修後雖有加強、加固，但玉穗溪水文狀態尚未穩定，如有降雨發生，河床便道仍有遭土石流沖毀可能。

第3區養護工程處甲仙工務段並指出，梅蘭明隧道上邊坡也仍處不穩定狀態，如有降雨，邊坡還是有落石發生機率。

甲仙工務段表示，經研判颱風圓規最新氣象情資，10日晚間發布海上颱風警報，外圍環流所帶來的強降雨時間集中於11日下午到12日中午間，明霸克露橋便道和梅蘭明隧道今天下午3時30分起實施預警性封閉。

甲仙工務段強調，明霸克露橋便道和梅蘭明隧道均已加派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒；預計12日上午9時解除預警性封閉，但仍將視氣象情資及降雨情形決定開放時間。

圓規颱風

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