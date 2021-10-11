颱風圓規逼近 台東劃限制管制區違者至少罰5萬

受輕度颱風圓規逼近影響，台東縣政府劃定限制管制區，範圍包括向陽山區及大武山區，時間自下午4時起生效，提醒民眾遵守規定，違者將處最低5萬元重罰。

台東縣消防局新聞稿指出，依災害防救法第31條第1項第2款前段規定，公告劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止人民進入或命其離去範圍。

消防局災害管理科指出，為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難需要者，在颱風來襲期間，不得進入從事戲水、觀潮、垂釣、登山、健行、溯溪、出海捕魚等活動。如違反規定依法舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

另外，縣府也強制要求公告區域內錨泊區內漁船進港避風及船員上岸安置，縣內各港口（泊、區）、岸際(高潮線起向臨陸側100公尺內，住宅區及海堤線內除外)列入管制區，禁止船（筏）出海作業（除救難船外），並立即強制各港口(泊區)大陸船員暫置漁船進港避風及船員上岸安置(陸上警報發布)，由海巡單位執行各商、漁港(泊區)各式船舶進出港管制措施。

各山區、各河川溪流水域（含水石流潛勢溪流）禁止從事各項危險活動，違反災害防救法第31條第1項第2款、第3款規定所製作公告內容，協助執行人員得依行政法第27條規定，以間接強制或直接強制方式執行。

今年編號第18號的輕颱圓規即將來襲，今天深夜至明天白天通過台灣南方，距離台灣最近，颱風強度有稍增強且暴風圈也有稍擴大趨勢，台東地區可能有局部大雨或豪雨產生。台東縣災害應變中心下午4時成立強化三級開設，縣府已宣布蘭嶼今天全天停止上班上課，綠島下午起停止上班及上課。