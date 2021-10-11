颱風圓規環流 花縣府撤離秀林、萬榮危險區域民眾

颱風圓規外圍環流，花蓮出現間歇性強風豪雨，花蓮縣府宣布下午3時30分開始，針對秀林鄉與萬榮鄉預計降雨達500毫米區域，請軍方協助強制撤離民眾，預計6時前撤離完畢。

縣長徐榛蔚前往因應設置的「土石流災害應變中心」了解各單位完成的準備措施。

徐榛蔚表示，秀林鄉和萬榮預計降雨達500毫米的區域，請軍方協助強制撤離民眾，各村里內的收容所已準備就緒讓民眾進入，萬榮鄉整備7處，可收容人數380人，秀林鄉整備11處，可收容1396人。另外在疫情期間，各衛生所提供口罩給暫時居收容所的民眾。

建設處指出，目前縣內災情主要為路樹倒塌，已請各鄉鎮清潔隊針對倒塌路樹與遭風雨吹落的樹枝進行處理。

環保局呼籲縣內各場所與科技園區及早做好防颱措施與安全檢查，並請各鄉鎮市公所進行環境災害整備事宜。

台電公司花蓮區處通報指出，受到颱風圓規影響，統計縣內有1萬4875戶停電，已復電1萬4819戶，仍停電戶數為56戶，目前持續搶修中。

交通部台灣鐵路管理局為緩解花蓮的遊客，加開7班班次，分別為15：35的5243車次、15：37的5687車次、16：10的5219車次、16：15的5227車次、16：37的5691車次、17：00的5245車次、19:24的237車次，如有需要搭乘的民眾可查詢利用。

公路總局第四區養護工程處花蓮工務段表示，上午已經將重型機具準備在定位處，蘇花、中橫等公路如有需要排除落石、傾倒路樹等可隨時出動。