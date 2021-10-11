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圓規颱風海警最快明天解除 高雄開第一槍宣布12日正常上班課

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不斷更新／圓規颱風深夜最接近台灣 高雄市12日正常上班上課

聯合新聞網 / 綜合報導
受颱風影響，北部、東北部、東部地區風雨逐漸加劇。圖／中央社
受颱風影響，北部、東北部、東部地區風雨逐漸加劇。圖／中央社

今天是國慶假期的最後一天，中央氣象局預估，今天到明天，是圓規颱風最接近台灣的時候，北部、東北部、東部地區風雨逐漸加劇，伴隨著強風與長浪，提醒民眾要多留意。

為防豪雨致災，全台各縣市政府始宣布明（12）日停止上班上課情形，統整如下：

縣市10月12日是否停止上班上課
北部地區
基隆市尚未宣布
臺北市 尚未宣布
新北市尚未宣布
桃園市尚未宣布
新竹市尚未宣布
新竹縣尚未宣布
中部地區
苗栗縣尚未宣布
臺中市尚未宣布
彰化縣尚未宣布
雲林縣尚未宣布
南投縣尚未宣布
南部地區
嘉義市尚未宣布
嘉義縣尚未宣布
臺南市尚未宣布
高雄市正常上班上課
屏東縣尚未宣布
東部地區
宜蘭縣尚未宣布
花蓮縣尚未宣布
臺東縣尚未宣布
外島地區
澎湖縣尚未宣布
連江縣尚未宣布
金門縣尚未宣布
相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形

圓規颱風

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