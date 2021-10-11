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颱風圓規影響 花蓮縣政府開設土石流應變中心

中央社 / 花蓮縣11日電

颱風圓規外圍環流影響東部，花蓮吉安鄉及秀林鄉和平地區已有268戶停電，花蓮縣政府於上午11時開設土石流應變中心，呼籲民眾勿到河域、海邊觀浪及水上活動，也暫停山區活動。

依據中央氣象局最新預報資訊，颱風圓規自巴士海峽通過，中心外圍環流寬廣，東半部地區已經帶來陣陣風雨，迎風面的東半部花蓮地區降雨明顯。

受到強陣風影響，東半部地區海邊已出現3至5公尺浪高；部分道路有路樹倒塌情形。

台電公司花蓮區處通報指出，今天上午因颱風圓規影響，花蓮吉安鄉及秀林鄉和平地區有268戶停電，經動員搶修已恢復供電231戶，還有37戶持續搶修中，預定下午2時前可全部復電。

花蓮縣政府於上午11時開設土石流應變中心，縣長徐榛蔚表示，欲入山及山區民眾嚴防山坡土石坍塌及土石流，針對災害潛勢區域，請民眾勿掉以輕心；並呼籲民眾勿前往海邊觀浪，盡量待在室內，平安度過可能的災害。

圓規颱風

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