颱風圓規影響 太平山12日起休園

中央氣象局昨天晚間發布颱風圓規海上颱風警報，林務局羅東林區管理處今天宣布，太平山國家森林遊樂區從明天起休園，原預訂住宿遊樂區內的遊客，將全額退還所繳訂金。

羅東林區管理處發布新聞稿指出，依據中央氣象局預測，颱風圓規雖無登陸台灣，但外圍環流將為台灣東部及東北部帶來豪大雨，因此位在台灣東北部山區的太平山國家森林遊樂區預測將有明顯雨勢，顧及民眾旅遊安全，將於明天起休園，開園日期須待颱風遠離，全區檢視無安全疑慮後，再另外發布訊息。

此外，受到颱風圓規外圍環流影響，宜蘭地區自清晨起已出現局部性強勁雨勢，宜蘭縣政府工商旅遊處表示，大同鄉清水地熱遊憩區聯外道路約1公里處，上午9時許上邊坡土石滑落，造成聯外道路受阻雙向中斷。

工旅處表示，除聯絡農業處廠商進場清除外，並請警方於清水橋頭啟動管制，禁止車輛進入，當時園區內已有約20多輛車，已廣播向遊客說明狀況。經搶修後，道路於上午10時30分許暫恢復單線通行，車輛只出不進，遊客於上午11時全數離開後，廠商調派重型機具進場施工，清水地熱遊憩區今天不再開放入園。