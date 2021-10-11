颱風圓規影響 恆春半島風浪增大

受颱風圓規影響，恆春半島今天上午的風浪增大，鵝鑾鼻浪高2.4米，陸上陣風7至8級，早上下一陣雨，由於現在是落山風時節，恆春鎮民表示，上午風勢和昨天差不多。

颱風圓規在鵝鑾鼻東南方海面，暴風圈正擴大，中央氣象局昨晚發布海上颱風警報，雖不會登陸台灣，外圍環流將影響台灣9縣市有豪雨發生，恆春半島預估會下100至200毫米的雨量。

恆春氣象站表示，昨晚鵝鑾鼻海域已出現長浪，今天上午最大浪高曾經達2.4米，陸上陣風目前7至8級。

恆春蔡姓鎮民表示，恆春現在都吹落山風，感覺今天的風和昨天差不多，還能騎摩托車，由於圓規並未登陸，恆春鎮民並沒有防颱準備，清晨下了一陣雨就停了，天空只是微陰，看起來還好。墾丁國家公園各海灘已插上紅旗，禁止遊客戲水。