「棄台論」再起？央視：台灣已從美國的籌碼變成負資產

大陸央視繼10日發表「海峽時評」指出，今年中美元首兩度會晤後表現出愈發清晰的反對台獨立場，「棄台論」的聲量越來越大。央視旗下《日月譚天》11日更發文稱，台灣已經從美國的「籌碼」變成了燙手的「負資產」。

《日月譚天》表示，賴清德總統10日發表的國慶講話之所以提出「民主對抗威權」敘事，最想討好的就是美國，但美國國內愈發高漲的「棄台論」「不干預論」，將讓其「倚美謀獨」的幻想破滅。

文章稱，今年初，美國總統川普接受《紐約時報》專訪時即直言「台灣問題是中國自己的事」，並在5月受訪時明確表示不希望有人搞獨立、不願派兵跋涉9500英里打仗、不當台獨靠山、不輕易承諾對台軍售。在最近的中美會晤中，川普更再度默認中方要求其反對台獨的立場。

《日月譚天》指出，美國政界、戰略界乃至民間也越來越傾向「棄台」。美國戰略專家卡瓦納（Jennifer Kavanagh）在近日出版的美國外交事務季刊《治國方針與戰略》秋季號，撰文呼籲美國政府調整對台政策，明確排除美軍直接介入台海衝突的可能性，並縮減「第一島鏈」美軍規模，將重心後撤至「第二島鏈」。

今年9月，與美國國防部關係密切的「國防優先」（Defense Priorities）智庫發表報告，呼籲美國放棄長期對台「戰略模糊」，轉為「明確的不干預政策」，並警告稱，若對台灣「承諾」過深，等於長期保留對華戰爭風險。

無獨有偶，美國國防部新版《國家防務戰略》通篇零提及台灣，美國知名智庫蘭德公司也建議白宮在台灣問題上應放棄傳統的模糊戰略、支持中國推動「漸進式統一」。此外，美國多份民調同樣顯示支持美軍出兵台海的比例大幅下降。

《日月譚天》表示，「一個清晰的事實擺在賴清德面前：在美國的新帳本裡，台灣已經從『籌碼』變成了燙手的『負資產』。當『靠山』自己都在盤算『跑路』時，賴清德的『倚美』牌還怎麽打？」

中國社科院台灣研究所研究員謝楠告訴《日月譚天》，美國對台立場的轉變，根本原因在於中美實力對比發生了不可逆轉的變化。經濟上，美國通過關稅戰等對中國極限施壓失敗後，已從實力和地位的角度正視中國的崛起；軍事上，正如卡瓦納所言：「一支無法擊敗伊朗的美軍，當然也無法擊敗中國」，美國已經開始意識到被台獨拖下水、與大陸發生全面衝突，是其無法承受之重。