評賴總統國慶講話 央視：通篇不提台獨但更陰險

針對賴清德總統10日發表的國慶講話，大陸中央廣播電視總台台海之聲發表「海峽時評」指出，這篇講話渲染「大陸威脅」，鼓噪「民主對抗威權」虛假敘事，挑動兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定。雖通篇不提台獨，但通篇都在用精心編織的話術蒙蔽台灣民眾、兜售台獨謬論，更陰險，也更危險。

文章稱，賴清德嘴上喊「珍視和平」，葫蘆裡賣的依然是分裂挑釁的「獨」藥。台海真正的現狀只有一個：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。賴稱大陸「企圖以武力改變台海現狀」，就是妄圖用台獨謬論篡改台海現狀，為挑動兩岸對立對抗製造借口。

這篇時評並指出，賴稱願「在對等、尊嚴基礎上對話」，實則妄圖繞開堅持「九二共識」、反對台獨的兩岸溝通對話基礎，違背一中原則、偷渡台獨；賴高喊「增加防務投資」「強化全社會防衛韌性」，實質意圖把全體台灣百姓綁上台獨戰車，「以武謀獨」破壞台海現狀。

文章強調，首先，大陸捍衛國家主權和領土完整的意志決心堅定不移、實力越來越強，絕不可能讓兩岸同屬一中的台海現狀發生任何改變；其次，國際社會沒有支持縱容台獨的土壤。當前，全世界有183個國家堅持一個中國原則，就連台獨自以為最大的保護傘美國，也在今年中美元首兩度會晤後表現出愈發清晰的反對台獨立場，「棄台論」的聲量越來越大。

央視指出，與此同時，台灣反賴反獨呼聲也持續高漲。「廣大台灣民眾已經意識到，若任由賴清德之流一意孤行搞台獨，只會與安全福祉背道而馳」；「任何妄圖分裂國家的言行、任何妄圖阻擋中國統一大業的小丑，都必定被釘在歷史的恥辱柱上，難逃徹底失敗的悲慘結局！」