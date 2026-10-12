聖保羅僑界慶雙十國慶 千人共襄盛舉展現團結向心力

巴西聖保羅僑界當地時間10日在巴西華僑網球協會舉辦慶祝中華民國115年雙十國慶大會，駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜出席，巴西各僑團、僑校代表及海外青年文化大使（FASCA）等近千人共襄盛舉，場面熱烈。

根據駐處新聞稿，活動在莊嚴的升旗典禮中揭開序幕，由聖儒華文學校學童及FASCA青年領唱國歌。與會僑胞在異鄉見證國旗緩緩升起，紛紛表達對中華民國的支持與祝福。

朱怡靜致詞表示，今年適逢台灣總統直選30週年，台灣一路走來堅持民主、自由與人權價值，相關成果已獲國際社會肯定。台灣在全球自由度、廉潔治理及新聞自由等國際評比均有亮眼表現，展現民主制度的成熟與韌性。

談及經濟發展時，朱怡靜表示，面對人工智慧（AI）快速發展趨勢，台灣憑藉半導體及高科技產業優勢，在全球供應鏈中扮演關鍵角色，科技與經濟實力持續受到國際重視。她強調，民主不僅是台灣珍視的核心價值，也是維繫和平與繁榮的重要基礎。

朱怡靜也指出，台灣與巴西共享民主、自由及人權等普世價值，在產業上具高度互補性。巴西作為拉丁美洲最大市場與重要農牧業國家，結合台灣科技產業優勢，雙方合作潛力可期。

她提到，為進一步強化台巴經貿交流，由駐聖保羅辦事處、台灣貿易中心及僑界共同推動成立的「台灣－巴西商會」已於9月正式成立，預期將整合巴西企業、僑商及台商資源，擴大雙邊合作機會，為台巴經貿往來注入新動能。

除國慶大會外，現場並規劃台灣美食園遊會、寫生比賽、卡拉OK聯歡及草地親子遊戲等活動，吸引各年齡層僑胞參與，增進僑社交流與凝聚力。

活動另一亮點為朱怡靜率領辦事處全體人員及FASCA學員合唱辦事處原創處歌「聖保羅的外交使命」，歌曲展現外交人員服務僑胞及提升台灣國際能見度的使命感，獲得熱烈掌聲。

大會最後舉行各項比賽頒獎典禮，並在歡樂氣氛中圓滿落幕。與會僑胞表示，透過國慶活動不僅見證台灣的發展成果，也進一步凝聚海外僑界向心力，共同祝願國家昌盛發展。