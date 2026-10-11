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款宴日本國會議員國慶祝賀團 韓國瑜：盼深化台日情誼

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院長韓國瑜今午款宴「日本台灣友好議員聯盟」會長、眾議員古屋圭司率領的「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」一行。圖／立法院提供
立法院長韓國瑜今午款宴「日本台灣友好議員聯盟」會長、眾議員古屋圭司率領的「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」一行。圖／立法院提供

立法院長韓國瑜今午款宴「日本台灣友好議員聯盟」會長、眾議員古屋圭司率領的「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」一行。古屋圭司強調，「日台議聯」肩負深化台日友好情誼與經濟關係的重要責任，未來將持續推動雙邊交流與合作，鞏固台日之間的深厚連結。

「台日交流聯誼會」副會長洪孟楷、國民黨立委林德福、賴士葆、許宇甄、王育敏、鄭正鈐、民進黨立委鍾佳濱、李坤城、民眾黨立委許忠信、台灣日本關係協會秘書長洪英傑，以及日本台灣交流協會台北事務所副代表溝渕將史等人今陪同款宴。

韓國瑜表示，熱烈歡迎「日台議聯」古屋圭司率領跨黨派議員來台參加中華民國115年國慶典禮，今日特別安排貴賓來到道地的台菜餐廳，盼藉由台灣美食表達誠摯歡迎之意。

韓國瑜回顧，去年9月率立法院跨黨派委員訪日，承蒙古屋圭司熱情接待，不僅邀請多位日本國會議員共襄盛舉，更精心準備具有日本各地風味的佳釀，令訪團印象深刻，也感受到台日議員之間深厚的情誼。

韓國瑜指出，日本是台灣在科技、經貿、文教及觀光等領域的重要夥伴，雙方人民往來密切，去年台灣民眾赴日旅遊已逾600萬人次，今年人次也持續提高，盼日本議員朋友持續給予台灣旅客關懷與協助。

韓國瑜提及，今年6月赴美國亞利桑那州瞭解台積電設廠情形，而台積電亦在日本熊本設廠，期盼日本國會議員持續發揮橋梁作用，協助台灣企業有更友善的投資環境，促進台日產業進一步合作。他也再次感謝日本國會議員於國會開議期間，仍撥冗來台參與國慶活動，展現對台灣的深厚情誼，並祝福古屋圭司與訪團成員身體健康、平安順遂。

古屋圭司致詞時表示，很高興此次以「日台議聯」會長身分率團來台。他指出，成立逾50年的「日華議員懇談會」於今年6月更名為「日本台灣友好議員聯盟」，將「台灣」納入正式名稱，展現對台灣的重視。他很高興能在韓國瑜推薦的餐廳與大家共聚，感謝熱情款待。

古屋圭司續提及，此次共有27位日本國會議員參與昨日雙十國慶遊行，儘管目前正值日本國會開議期間，議員出訪行程安排不易，團員仍克服困難組團來台，以實際行動表達對台灣的重視，也充分展現日本跨黨派議員對台灣的支持。

古屋圭司指出，台日同為民主國家，選舉是民主政治的重要環節，自己從事國會議員工作已36年，歷經4次政黨輪替，對民主選舉的運作深有體會。他並提及台灣將於11月舉行地方選舉。昨日下午他前往高雄，了解台灣高鐵向日本採購新車廂的整備情形，沿途看見許多大樓懸掛競選海報，對台灣熱絡的選舉氛圍留下深刻印象。

席間雙方就台日各領域未來合作交流、立法院議事運作、台灣選舉等相關議題廣泛交換意見。午宴歷約2小時最終在互贈紀念品及合影後圓滿結束，現場氣氛熱絡融洽。

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