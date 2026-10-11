快訊

台積電早先進不了龍科三期內幕曝光 張善政揭起因「綠營提早掀鍋」

把握明後好天氣！周三起2地轉濕涼 下周末恐有熱帶擾動發展

8兩假金項鍊騙走132萬！銀樓未驗金就交易 同業直呼離譜

聽新聞
0:00 / 0:00

批韓國瑜國慶大會個人秀 林楚茵：若真獨裁…話還沒講完他就被拖出了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨立委林楚茵今在基隆，批評立法院長韓國瑜在國家生日做政治個人秀，如果真獨裁，就像對岸，他話還沒有講完，就被拖出去了。圖／讀者提供
民進黨立委林楚茵今在基隆，批評立法院長韓國瑜在國家生日做政治個人秀，如果真獨裁，就像對岸，他話還沒有講完，就被拖出去了。圖／讀者提供

立法院長韓國瑜昨在國慶大會提及「假民主、真獨裁」成為話題，民進黨立委林楚茵今在基隆，批韓在國家生日亂，做政治個人秀，如果真獨裁，就像對岸，他話還沒有講完，就被拖出去了。

韓國瑜昨在國慶大會致詞時，喊話賴清德總統應積極解決行政與立法院間的對立問題，指台灣民主不能被全世界視為「假民主、真獨裁」，成為今天輿論焦點。

林楚茵今天到基隆為同黨市議員參選人鄭文婷站台時說，韓國瑜在我們國家的生日，說我們多亂多糟，然後這個國家怎麼樣怎麼樣。自己身為立法院長，講立法院的亂象，講給一堆客人聽。

林表示，韓國瑜致詞內容給人的感覺是什麼？不然你現在是來「冰的（台語，翻桌之意）的嗎？「我生日要你來，結果你在說，我家什麼事情不好，說給別人聽，這是什麼意思？」這就是完全沒有站在自己是國會議長，這就是國民黨，他只想藉由有機會可以上台，他就要亂，他就要做他的政治個人秀。

林還說，他（指韓）好意思講說台灣是假民主、真獨裁，如果真獨裁，就像對岸習近平（中國國家主席）那邊，他早就話還沒有講完，就被拖出去了。大家有沒有看過中國在開會的時候，中國的這些高層只要講得不開心，「習近平旁邊的黑衣人，就把這個人給帶走了。」

國慶 韓國瑜 林楚茵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓國瑜國慶致詞批「假民主、真獨裁」 盧秀燕：憂國憂民忠言逆耳

韓國瑜脫稿批賴「假民主真獨裁」 何欣純：國慶大典抒發情緒有點怪

韓國瑜國慶脫稿猛批賴總統、卓榮泰 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

韓國瑜重批賴政府「假民主、真獨裁」 府方反擊：言行失態、貽笑國際

相關新聞

韓國瑜談朝野「再怎麼吵也有道德尺度」 被問國慶話題3字回應

立法院長韓國瑜在國慶大會致詞時，脫稿批評執政黨成為話題。韓今在基隆表示，執政黨跟反對黨再怎麼爭，再怎麼吵，會有一定的遊戲規則，一定的妥協，一定的道德尺度。

影／韓國瑜脫稿挨批失態 許淑華力挺反批府院：不是愛聽的卻是事實

立法院長韓國瑜昨天主持國慶大會，致詞時脫稿演出，批評執政黨從大罷免到行政院不副署等作為，府院怒批失態。南投縣長許淑華力挺韓國瑜，她表示，韓沒有誇大，祝福的話也沒少講，確實表達台灣這2年政治動盪，內容不是行政院愛聽的卻是事實，也不需要掩蓋，行政院該思考的是如何跟立法院有更好的互動。

批韓國瑜國慶大會個人秀 林楚茵：若真獨裁…話還沒講完他就被拖出了

立法院長韓國瑜昨在國慶大會提及「假民主、真獨裁」成為話題，民進黨立委林楚茵今在基隆，批韓在國家生日亂，做政治個人秀，如果真獨裁，就像對岸，他話還沒有講完，就被拖出去了。

韓國瑜國慶脫稿 黃國昌：他站在公道一方…大多數台灣人民做後盾

立法院長韓國瑜在國慶大會致詞，提及「假民主、真獨裁」成為話題。台灣民眾黨主席黃國昌今天表示，韓國瑜是站在公道的一方、正義的一方，絕大多數的台灣人民，都會做他最堅強的後盾。

蔣萬安質疑「國慶」立場轉向 沈伯洋這句話回嗆

雙十國慶，民進黨北市長參選人沈伯洋昨祝中華民國生日快樂，北市長蔣萬安今受訪稱沈的轉變很好，但仍要說清楚對於中華民國立場是什麼。對此，沈伯洋下午出席議員競總成立時受訪表示，中華民國來到台灣時，經歷威權漸漸走向民主，「不是我改變，是歷史。」

反擊大陸國台辦 外交部：台灣前途中國無權置喙

針對賴清德總統的雙十國慶談話，中國大陸國台辦表示，台灣的前途必須由包括台灣人民在內的全體中國人民共同決定。對此，我國外交部回應，台灣的前途只能由台灣人民共同決定，中國無權置喙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。