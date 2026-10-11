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批韓國瑜國慶大會個人秀 林楚茵：若真獨裁…話還沒講完他就被拖出了
立法院長韓國瑜昨在國慶大會提及「假民主、真獨裁」成為話題，民進黨立委林楚茵今在基隆，批韓在國家生日亂，做政治個人秀，如果真獨裁，就像對岸，他話還沒有講完，就被拖出去了。
韓國瑜昨在國慶大會致詞時，喊話賴清德總統應積極解決行政與立法院間的對立問題，指台灣民主不能被全世界視為「假民主、真獨裁」，成為今天輿論焦點。
林楚茵今天到基隆為同黨市議員參選人鄭文婷站台時說，韓國瑜在我們國家的生日，說我們多亂多糟，然後這個國家怎麼樣怎麼樣。自己身為立法院長，講立法院的亂象，講給一堆客人聽。
林表示，韓國瑜致詞內容給人的感覺是什麼？不然你現在是來「冰的（台語，翻桌之意）的嗎？「我生日要你來，結果你在說，我家什麼事情不好，說給別人聽，這是什麼意思？」這就是完全沒有站在自己是國會議長，這就是國民黨，他只想藉由有機會可以上台，他就要亂，他就要做他的政治個人秀。
林還說，他（指韓）好意思講說台灣是假民主、真獨裁，如果真獨裁，就像對岸習近平（中國國家主席）那邊，他早就話還沒有講完，就被拖出去了。大家有沒有看過中國在開會的時候，中國的這些高層只要講得不開心，「習近平旁邊的黑衣人，就把這個人給帶走了。」
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