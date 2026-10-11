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韓國瑜國慶脫稿 黃國昌：他站在公道一方…大多數台灣人民做後盾

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台灣民眾黨主席黃國昌（前中）今天表示，立法院長韓國瑜站在公道、正義的一方，絕大多數的台灣人民，都會做他最堅強的後盾。記者邱瑞杰／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌（前中）今天表示，立法院長韓國瑜站在公道、正義的一方，絕大多數的台灣人民，都會做他最堅強的後盾。記者邱瑞杰／攝影

立法院長韓國瑜國慶大會致詞，提及「假民主、真獨裁」成為話題。台灣民眾黨主席黃國昌今天表示，韓國瑜是站在公道的一方、正義的一方，絕大多數的台灣人民，都會做他最堅強的後盾。

韓國瑜昨在國慶大會致詞時，喊話賴清德總統應積極解決行政與立法院間的對立問題，指台灣民主不能被全世界視為「假民主、真獨裁」，成為今天輿論焦點。

黃國昌今天下午出席民眾黨基隆市議員李文耀競選總部成立茶會時說，韓國瑜在國慶典禮一番感人肺腑的談話，其實是發出了正義之聲，講出了非常多台灣人民，大家共同的心聲。台灣不應該成為一個，說實話就要被出征，說實話就要被抹黑的社會。

黃指從去年開始的「大惡罷」，已經造成了台灣社會非常深的裂痕，現在社會上面的對立跟衝突，事實上不是台灣人原本和善應該要有的樣子。

黃國昌表示，他相信韓國瑜承受了非常多的壓力，但是做一個立法院的大家長，站在國會的角度，要求賴清德總統，要求行政院院長卓榮泰遵守憲法，這是民主憲政的ABC。不管韓國瑜怎麼樣被抹黑攻擊，當他是站在的公道的一方，是站在正義的一方，絕大多數的台灣人民，都會做他最堅強的後盾。

國慶 韓國瑜 黃國昌

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