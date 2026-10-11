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韓國瑜談朝野「再怎麼吵也有道德尺度」 被問國慶話題3字回應

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韓國瑜談朝野「再怎麼吵也有道德尺度」 被問國慶話題3字回應

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
立法院長韓國瑜（中）今出席台灣民眾黨基隆市議員李文耀（左）競選總部成立茶會時說，執政黨跟反對黨再怎麼爭吵，會有一定的遊戲規則、妥協和道德尺度。記者邱瑞杰／攝影
立法院長韓國瑜（中）今出席台灣民眾黨基隆市議員李文耀（左）競選總部成立茶會時說，執政黨跟反對黨再怎麼爭吵，會有一定的遊戲規則、妥協和道德尺度。記者邱瑞杰／攝影

立法院長韓國瑜國慶大會致詞時，脫稿批評執政黨成為話題。韓今在基隆表示，執政黨跟反對黨再怎麼爭，再怎麼吵，會有一定的遊戲規則，一定的妥協，一定的道德尺度。

韓國瑜今天下午出席台灣民眾黨基隆市議員李文耀競選總部成立茶會，他說，這是他第一場參與市議員選舉，幫忙發聲，幫忙造勢，幫忙加油打氣。

韓國瑜致詞時說，前年第一次來基隆，是因為基隆市長謝國樑罷免案。當時感到奇怪，謝做的好好的，也沒有貪汙，也沒有腐敗，也沒有去參選總統，為什麼要罷免？去年再來基隆，是罷免立委林沛祥，那時候想這是怎麼回事？民主政治怎麼搞成這樣子？今年來是不是要發動罷免議員跟里長？民主真的不能能這種搞法。

韓國瑜表示，台灣民主是全民的寶貝，台灣民主的磚頭，一塊一塊幾十年疊了民主的牆，讓全世界這麼多外國的國會議員來拜訪立法院，他很驕傲的告訴他們，台灣民主很成熟，台灣民主很棒，但是他的心很虛，因為到處發生這些罷免，要嘛就不副署，憲法老師已經沒辦法教憲法，這些都是反民主。

韓國瑜認為，讓執政黨跟反對黨之間，不管再怎麼爭，再怎麼吵，會有一定的遊戲規則，一定的妥協，一定的道德尺度。這是我們要追求的，台灣是大家的，民主也是大家的。韓國瑜致詞後要離去前，媒體詢問國慶話題，韓僅回「謝謝哦」，沒有其他回應。有媒體詢問「臉黑了嗎」、怎麼看支持者要他再戰2028，韓未回應，隨即上車離去。

立法院長韓國瑜（左二）今出席台灣民眾黨基隆市議員李文耀（左一）競選總部成立茶會時說，執政黨跟反對黨再怎麼爭吵，會有一定的遊戲規則、妥協和道德尺度。記者邱瑞杰／攝影
立法院長韓國瑜（左二）今出席台灣民眾黨基隆市議員李文耀（左一）競選總部成立茶會時說，執政黨跟反對黨再怎麼爭吵，會有一定的遊戲規則、妥協和道德尺度。記者邱瑞杰／攝影

立法院長韓國瑜（左四）今出席台灣民眾黨基隆市議員李文耀（右三）競選總部成立茶會時說，執政黨跟反對黨再怎麼爭吵，會有一定的遊戲規則、妥協和道德尺度。記者邱瑞杰／攝影
立法院長韓國瑜（左四）今出席台灣民眾黨基隆市議員李文耀（右三）競選總部成立茶會時說，執政黨跟反對黨再怎麼爭吵，會有一定的遊戲規則、妥協和道德尺度。記者邱瑞杰／攝影

國慶 韓國瑜 基隆 2026九合一選舉 基隆市選舉

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