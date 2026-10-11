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影／韓國瑜脫稿挨批失態 許淑華力挺反批府院：不是愛聽的卻是事實

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
針對立法院長韓國瑜在國慶大典上脫稿演出，南投縣長許淑華認為，韓院長道出了很多民眾心聲，點出不僅是目前立法院整體結構、行政院不副署的現象，他沒有誇大，只是真實表達目前真實的政治情況。記者賴香珊／攝影
針對立法院長韓國瑜在國慶大典上脫稿演出，南投縣長許淑華認為，韓院長道出了很多民眾心聲，點出不僅是目前立法院整體結構、行政院不副署的現象，他沒有誇大，只是真實表達目前真實的政治情況。記者賴香珊／攝影

立法院長韓國瑜昨天主持國慶大會，致詞時脫稿演出，批評執政黨從大罷免到行政院不副署等作為，府院怒批失態。南投縣長許淑華力挺韓國瑜，她表示，韓沒有誇大，祝福的話也沒少講，確實表達台灣這2年政治動盪，內容不是行政院愛聽的卻是事實，也不需要掩蓋，行政院該思考的是如何跟立法院有更好的互動。

南投縣長許淑華今出席茶博會閉幕，針對韓國瑜脫稿演出，她會前受訪表示，韓院長道出了很多民眾心聲，他點出不僅是目前立法院的整體結構、行政院不副署的現象，他沒有誇大，只是表達目前真實的政治情況。

她表示，韓昨表示若行政院願意跟立法院能有更好的溝通，大家是能在賴清德總統執政任內有更好的發展，這些內容或許在韓本來的稿子內沒準備，但他確實表達出台灣這兩年的政治動盪，所以他也覺得也不需要去掩蓋這些事實。

許淑華說，當然大家希望國慶能講一些好聽話，實際上，看見行政院和立法院互相抵制杯葛，他身為立法院院長本來就有立場及責任，來提醒現在的行政院團隊，也希望現在的行政院能好好思考如何跟立法院有更好的互動。

至於韓國瑜遭府院痛批失態，她則說，府院應該要把韓國瑜昨天所表達的，看成是一種善意互動，所以她並不認為失態，畢竟許多人對韓院長的表達是說出大家心聲，內容「可能不是行政院團隊愛聽的，但說的卻是事實」。

她也強調，國慶大典上，祝福的話，韓國瑜也沒有少講，他希望國家安全，希望別家別只重視AI產業，也要關注傳統產業，都是小老百姓心聲，所以他的發言得到很多人民支持，行政院應注意的是，若持續對立要如何協助總統推動施政。

而50多天後將選舉，對執政黨而言也是「很大的期中考」，其行政團隊將下鄉輔選，要怎麼說服百姓，賴政府在這兩年多來，預算越編越高，大多都是補貼，民眾買不起房，股市雖不斷漲，但民眾卻沒得到相對應的薪資，都是民眾真實感受。

南投縣長許淑華今出席茶博會閉幕，針對立法院長韓國瑜在國慶大典上脫稿演出，她認為，韓院長道出了很多民眾心聲，點出不僅是目前立法院整體結構、行政院不副署的現象，他沒有誇大，只是真實表達目前真實的政治情況。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席茶博會閉幕，針對立法院長韓國瑜在國慶大典上脫稿演出，她認為，韓院長道出了很多民眾心聲，點出不僅是目前立法院整體結構、行政院不副署的現象，他沒有誇大，只是真實表達目前真實的政治情況。記者賴香珊／攝影

國慶 韓國瑜 許淑華

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