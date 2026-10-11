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雙十國慶發動認知戰 知情人士：中共意圖散播疑美與棄台論

中央社／ 台北11日電

針對中共在雙十國慶前後結合外交與溫情包裝發動認知戰，知情人士今天指出，此舉是意圖散播疑美論與棄台論，國軍均主動出擊反制；認知戰是無硝煙戰場，台灣若選擇沉默或退縮，國內外認知空間便可能迅速遭中共單方面說辭所占據。

知情人士指出，中共此波認知作戰是採取「組合拳」策略，先利用「川習二會」等國際外交場合扭曲二戰歷史，隨後發布中英雙語宣傳片「回家的路」，企圖以溫情包裝統戰意圖，藉此散播「疑美論」與「棄台論」，動搖台灣社會心理防線。

知情人士表示，為應對中共新一波認知作戰，國防部主動出擊，透過國慶影片、戰史專題等作為加以反制，不僅鞏固精神戰力，更捍衛抗戰歷史正統與主權。

知情人士說明，國軍相關單位於國慶日前，便展開多層次反制作為，「莒光園地」特別製播專題，剖析威權與民主體制差異，並邀請專家學者即時播講，破解中共建構的虛偽敘事；軍媒「青年日報」也發布專題聚焦飛虎隊及中美空軍混合團戰史，以史料釐清抗戰期間與美方並肩作戰的合法政府始終是中華民國，駁斥中共搶奪歷史功績。

此外，總統賴清德昨天國慶大會演說後，國防部也隨即釋出「承先啟後，守護家國」的宣傳影片，並進行跨平台推播。影片記錄國軍從抗戰、戡亂、保台戰役到現代化演訓的軌跡，不僅傳達保家衛國意志，也有效抵銷中共宣傳滲透。

知情人士表示，面對中共國台辦在雙十國慶大會後，重申「一中原則」並企圖將抗戰成果納為其政治資產，陸委會與國防部均嚴正駁斥，強調中華民國主權不容侵犯、抗戰史實不容篡改，呼籲北京正視兩岸民主與威權的根本差異。

知情人士強調，認知作戰是沒有硝煙的戰場，台灣絕不能退讓。政府與國軍此次從前置部署到雙十國慶期間主動出擊，成功鞏固社會心理防線，是捍衛國家主權與歷史話語權的關鍵作為；倘若選擇沉默或退縮，國內外的認知空間便可能迅速遭中共單方面的說辭所占據。

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