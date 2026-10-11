蔣萬安質疑「國慶」立場轉向 沈伯洋這句話回嗆

雙十國慶，民進黨北市長參選人沈伯洋昨祝中華民國生日快樂，北市長蔣萬安今受訪稱沈的轉變很好，但仍要說清楚對於中華民國立場是什麼。對此，沈伯洋下午出席議員競總成立時受訪表示，中華民國來到台灣時，經歷威權漸漸走向民主，「不是我改變，是歷史。」

沈伯洋的「中華民國的國慶，祝這個國家生日快樂。」被蔣萬安辦公室批，過去沈伯洋在學術界期間，對「中華民國」體制充滿質疑與批判，冠上「類殖民」等強烈否定性標籤；但隨著參選台北市長，其態度卻出現大轉彎。蔣萬安也回，轉變很好，但要說清楚中華民國立場。

沈伯洋回應，這個不是他的轉變，是整個中華民國轉變，中華民國來到台灣的時候，經歷過威權時期，威權時期的歷史大家歷歷在目，但是後來經過國大廢除、立院選舉、總統直選，所以漸漸走上民主化，很多的相關歷史文獻，從中華民國威權體制走到民主體制，「不是我改變，是歷史」。

沈伯洋酸，「相信蔣萬安歷史沒有到很差，所以蔣萬安提出疑問，覺得有點疑惑，在學界是非常普遍被討論的事情。」有時候覺得為什麼不先翻閱文獻，或者Google搜尋一下也沒有那麼困難，「跟之前造謠抹黑毒品的事情一模壹樣，為什麼不先查閱。」