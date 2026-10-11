快訊

賈新興：周末起到下周 秋老虎再度下山

平日住宿最高補助2千！國旅補助經費已用26％ 民眾衝5縣市使用最踴躍

昆山媽祖11日啟程遊台灣 將與台灣姐妹廟、友宮進行交流

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安質疑「國慶」立場轉向 沈伯洋這句話回嗆

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋（右3）出席北市議員參選人郭凡競選總部成立。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋（右3）出席北市議員參選人郭凡競選總部成立。記者邱書昱／攝影

雙十國慶，民進黨北市長參選人沈伯洋昨祝中華民國生日快樂，北市長蔣萬安今受訪稱沈的轉變很好，但仍要說清楚對於中華民國立場是什麼。對此，沈伯洋下午出席議員競總成立時受訪表示，中華民國來到台灣時，經歷威權漸漸走向民主，「不是我改變，是歷史。」

沈伯洋的「中華民國的國慶，祝這個國家生日快樂。」被蔣萬安辦公室批，過去沈伯洋在學術界期間，對「中華民國」體制充滿質疑與批判，冠上「類殖民」等強烈否定性標籤；但隨著參選台北市長，其態度卻出現大轉彎。蔣萬安也回，轉變很好，但要說清楚中華民國立場。

沈伯洋回應，這個不是他的轉變，是整個中華民國轉變，中華民國來到台灣的時候，經歷過威權時期，威權時期的歷史大家歷歷在目，但是後來經過國大廢除、立院選舉、總統直選，所以漸漸走上民主化，很多的相關歷史文獻，從中華民國威權體制走到民主體制，「不是我改變，是歷史」。

沈伯洋酸，「相信蔣萬安歷史沒有到很差，所以蔣萬安提出疑問，覺得有點疑惑，在學界是非常普遍被討論的事情。」有時候覺得為什麼不先翻閱文獻，或者Google搜尋一下也沒有那麼困難，「跟之前造謠抹黑毒品的事情一模壹樣，為什麼不先查閱。」

國慶 沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋昔稱「類殖民體制」今祝國慶 蔣萬安：轉變很好 但應說清楚立場

台北市長選舉白熱化…蔣萬安、沈伯洋同場較勁 互揪辯論

韓國瑜國慶脫稿猛批賴總統、卓榮泰 沈伯洋：韓院長還是一樣妙語如珠

廣照宮碰頭！沈伯洋還原與蔣萬安談話 籲至少4場辯論加「2要件」

相關新聞

反擊大陸國台辦 外交部：台灣前途中國無權置喙

針對賴清德總統的雙十國慶談話，中國大陸國台辦表示，台灣的前途必須由包括台灣人民在內的全體中國人民共同決定。對此，我國外交部回應，台灣的前途只能由台灣人民共同決定，中國無權置喙。

韓國瑜脫稿批賴「假民主真獨裁」 何欣純：國慶大典抒發情緒有點怪

立法院長韓國瑜昨天在國慶典禮上火力全開，諷賴清德總統有政治潔癖，但若無法解決立法行政對立，恐被認為是「假民主、真獨裁」。民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，聽說韓脫稿演出，應該是個人心情抒發，但在國慶大典眾多國內外貴賓前這麼做，好像有點怪怪的。

蔣萬安質疑「國慶」立場轉向 沈伯洋這句話回嗆

雙十國慶，民進黨北市長參選人沈伯洋昨祝中華民國生日快樂，北市長蔣萬安今受訪稱沈的轉變很好，但仍要說清楚對於中華民國立場是什麼。對此，沈伯洋下午出席議員競總成立時受訪表示，中華民國來到台灣時，經歷威權漸漸走向民主，「不是我改變，是歷史。」

韓喊話賴總統「勿假民主真獨裁」 盧秀燕：忠言逆耳、鄭麗文比讚

立法院長韓國瑜昨日於國慶大會致詞時，喊話總統賴清德應積極解決當前行政與立法機關間的對立問題，並強調台灣民主決不能被全世界視為「假民主、真獨裁」。台中市長盧秀燕今對此表示，這番話可謂「忠言逆耳」。國民黨主席鄭麗文雖未受訪，也向媒體雙手比「讚」！

韓國瑜批「假民主、真獨裁」 莊瑞雄嘆天外飛來一筆：前面講很好

立法院長韓國瑜昨在國慶大會致詞時許下「台灣安全」、「人民有錢」和「民主萬歲」的三個願望，更喊話賴清德總統解決行政和立法對立，絕不能讓台灣被全世界認為「假民主、真獨裁」，言論引發熱議。民進黨立院黨團幹事長、立委莊瑞雄直言，韓整個發言都很好，可惜「天外飛來一筆」國家生日本要切蛋糕，卻把人民的感情給切掉了。

韓國瑜國慶放砲引熱議 侯友宜：朝野應攜手合作為人民福祉打拚

立法院長韓國瑜昨在國慶大會致詞時脫稿批評執政黨，引發熱議，有人認同韓展現勇氣說真話，說出百姓心聲，也有人指國慶場合攻擊國家元首言行失態、貽笑國際，有失立法院長格局。對此新北市長侯友宜說，朝野應該攜手合作為人民福祉打拚，讓中華民國在國家安全、經濟繁榮上更好，需要朝野一起來做。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。