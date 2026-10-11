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反擊大陸國台辦 外交部：台灣前途中國無權置喙
針對賴清德總統的雙十國慶談話，中國大陸國台辦表示，台灣的前途必須由包括台灣人民在內的全體中國人民共同決定。對此，我國外交部回應，台灣的前途只能由台灣人民共同決定，中國無權置喙。
外交部今發出新聞稿重申，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。台灣的前途只能由台灣2300萬人民共同決定，中國無權置喙。
外交部再次呼籲，北京當局應正視兩岸民主與威權的制度差異與互不隸屬的客觀事實，停止可能導致兩岸對立升高的惡意攻訐，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同努力維護台海及印太和平穩定，創造人民更多福祉。
外交部指出，台灣將持續與國際民主夥伴協作，致力維護國家主權與台灣永續發展，以及台海與區域的和平、穩定與繁榮。
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