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反擊大陸國台辦 外交部：台灣前途中國無權置喙

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。聯合報系資料照
中華民國外交部。聯合報系資料照

針對賴清德總統的雙十國慶談話，中國大陸國台辦表示，台灣的前途必須由包括台灣人民在內的全體中國人民共同決定。對此，我國外交部回應，台灣的前途只能由台灣人民共同決定，中國無權置喙。

外交部今發出新聞稿重申，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。台灣的前途只能由台灣2300萬人民共同決定，中國無權置喙。

外交部再次呼籲，北京當局應正視兩岸民主與威權的制度差異與互不隸屬的客觀事實，停止可能導致兩岸對立升高的惡意攻訐，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同努力維護台海及印太和平穩定，創造人民更多福祉。

外交部指出，台灣將持續與國際民主夥伴協作，致力維護國家主權與台灣永續發展，以及台海與區域的和平、穩定與繁榮。

國慶 國台辦 外交部 台灣 中國

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