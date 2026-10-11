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韓喊話賴總統「勿假民主真獨裁」 盧秀燕：忠言逆耳、鄭麗文比讚

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）到台中，出席市黨部主委蘇柏興（右一）的競選活動。記者陳秋雲／攝影。
國民黨主席鄭麗文（中）到台中，出席市黨部主委蘇柏興（右一）的競選活動。記者陳秋雲／攝影。

立法院長韓國瑜昨日於國慶大會致詞時，喊話總統賴清德應積極解決當前行政與立法機關間的對立問題，並強調台灣民主決不能被全世界視為「假民主、真獨裁」。台中市長盧秀燕今對此表示，這番話可謂「忠言逆耳」。國民黨主席鄭麗文雖未受訪，也向媒體雙手比「讚」！

國民黨黨主席鄭麗文今天到台中，出席活動市黨部主委、議員蘇柏興的競選總部成立大會。被媒體問及對韓國瑜國慶致詞的看法時，現場雙手比出大大的「讚」，表達高度認同與支持。

鄭麗文致詞時也特別對國民黨的英文簡稱「KMT」做出全新詮釋，她表示：K代表「Kind（善良）」、M代表「Mindfulness（正念）」、T則代表「Team（團隊）」，強調國民黨是一個展現善良、正念與團結精神的優秀團隊。

對於韓國瑜在國慶典禮上的強烈呼籲，盧秀燕今日受訪時強調，韓國瑜身為國會領袖，深刻體會政局僵局對國家發展的影響，其發言完全是出自於憂國憂民的心態。盧秀燕認為，朝野和諧是國家之福，賴總統應展現高度與格局，將韓院長的建議視為提醒，適時借鏡前幾任總統處理朝野關係與行政立法溝通的作法，化解政治對立。

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