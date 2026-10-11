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韓國瑜脫稿批賴「假民主真獨裁」 何欣純：國慶大典抒發情緒有點怪

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（中）表示，聽說立法院長韓國瑜昨天致詞是脫稿演出，但在國慶大典國內外眾多貴賓前抒發個人情緒，有點怪怪的。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（中）表示，聽說立法院長韓國瑜昨天致詞是脫稿演出，但在國慶大典國內外眾多貴賓前抒發個人情緒，有點怪怪的。記者陳敬丰／攝影

立法院長韓國瑜昨天在國慶典禮上火力全開，諷賴清德總統有政治潔癖，但若無法解決立法行政對立，恐被認為是「假民主、真獨裁」。民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，聽說韓脫稿演出，應該是個人心情抒發，但在國慶大典眾多國內外貴賓前這麼做，好像有點怪怪的。

何欣純今天赴北屯為議員參選人陳信秀競總成立大會站台，會後受訪，談到韓國瑜昨天的國慶致詞，她表示，聽說韓是脫稿演出，沒有按照稿子講，這代表致詞內容就是韓的個人心情抒發；但國慶是國家的生日、一個大典，且有許多國內外貴賓甚至駐台使節，在他們面前做情緒抒發，好像有點怪怪的。

何欣純認為，應該針對國家政策，以及立法院現在的實際狀況談，如果大家可以坐下來好好協商，談出好的結果，讓法案以及總預算都可以有效率、符合法規和程序的通過，才是國家的福氣，與人民的福氣。

何欣純強調，現在應該要問韓國瑜的是，這次總預算案，是不是大家可以坐下來好好協商討論，用最快速度，在法律規定的時間內，盡快上路審查。

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