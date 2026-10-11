韓國瑜批「假民主、真獨裁」 莊瑞雄嘆天外飛來一筆：前面講很好

立法院長韓國瑜昨在國慶大會致詞時許下「台灣安全」、「人民有錢」和「民主萬歲」的三個願望，更喊話賴清德總統解決行政和立法對立，絕不能讓台灣被全世界認為「假民主、真獨裁」，言論引發熱議。民進黨立院黨團幹事長、立委莊瑞雄直言，韓整個發言都很好，可惜「天外飛來一筆」國家生日本要切蛋糕，卻把人民的感情給切掉了。

被問到對於韓國瑜說法及言論，今天上午民進黨議員參選人陳聖文競總成立，不少綠委到場祝賀，但記者追問綠委王世堅，王一開始稱昨天一整個早上都在跑行程沒有仔細聽韓國瑜發言。隨即記者追問韓稱賴清德總統「假民主、真獨裁」看法，王停下強調，今天這種場和不去講這些，隨即快步進入會場。

莊瑞雄直言，韓國瑜昨天演講內容前面3分之2甚至超過比例都講得很好，為國家許願，喊話國人心裡頭都只有一個台灣，但很可惜後面用他習慣方式「天外飛來一筆」講這些就成在國家的生日裡面，全部在對立，如同要切生日蛋糕，最後卻把人民的感情給切掉了。

莊瑞雄說，如今朝野對立十分嚴重，韓國瑜作為立法院長高度，可以當橋梁來凝聚國人，在國家的生日這一天，呼籲大家放下成見為國家一起來努力，扮演調和角色，但前面喊說要滅火，後面卻拿著打火機去亂點，比較可惜，但或許對於他來說可以獲得能量更好，「畢竟他是中國國民黨的黨籍，要對他們支持者交代。」只是要交代，很多場合、時間都可以，未必要在國家的生日。