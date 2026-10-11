總統提打造台灣山巔之城 古屋圭司：感受保衛台海決心

日本台灣友好議員聯盟會長古屋圭司率團訪台，他今天在記者會表示，賴總統於國慶大會提到打造台灣「山巔之城」，感受保衛台海和平與穩定的決心；被問及無人機產業合作，古屋圭司說，應積極加速推動合作。

日本台灣友好議員聯盟會長、眾議員古屋圭司率「日本國會議員國慶祝賀團」訪台，今天在台北舉行記者會。

古屋圭司致詞時表示，祝賀團於9日傍晚抵達台灣，晚間與三三會進行晚餐會，與公私部門進行意見交換，雙方同意保持緊密經濟關係。

古屋圭司說，昨天參與國慶活動，總統賴清德致詞提到要打造台灣「山巔之城」，感受到賴總統有決心保衛台海和平與穩定；之後拜會賴總統時對台灣民間捐出超過十億日圓熊本賑災款表達感謝，另外提到台灣致贈紅檜協助重建的沖繩首里城，將於12月完成工程。

古屋圭司提到，台灣高鐵採購新幹線新型車廂，其實當時西門子有價格優勢，但經過日方多次溝通，台灣還是採購新幹線車廂，訪團在國慶活動後前往高雄參觀整備中的新車廂。昨晚則與台灣日本關係協會會長謝長廷晚餐會，謝長廷為志同道合夥伴。今天記者會後將與立法院長韓國瑜午餐會。

媒體詢問，美國與日本正在擴充軍事實力，台日是否有機會進行軍事合作，又在無人機產業合作機前景為何。

古屋圭司指出，賴總統演說提到，提升台灣防衛力量，不是為了戰爭，而是為了防衛自己。日本也是如此。根據日本憲法第9條，日本不能前往他國行使武力。另一方面，日本也持續強化自我防衛，為確實維持聯合國所承認的個別自衛權，逐步建立必要的基礎。

古屋圭司表示，在台日防衛合作方面，包括民間部門在內，雙方已進行各種合作。至於日本政府未來將如何推動，目前尚未有明確定案，但有必要持續進行充分討論。日本台灣交流聯誼會也已成立台日防衛合作專案小組，針對相關議題進行討論。

至於無人機等領域的技術合作，古屋圭司直言，這極為重要。台灣在這方面發展相當先進，日本則在零組件等領域具備優勢。日本政府提出的「17個重要戰略領域」，與台灣具備優勢的半導體、人工智慧及機器人（包括無人機）等領域，應積極加速推動合作。

媒體另關切，古屋圭司3月訪台時拋出美日台軍樂隊交流想法，是否有實質進展。

古屋圭司表示，已與美國在台協會（AIT）等單位進行意見交流，還沒有具體內容。作為文化交流，這是可以直接推動的項目，日本台灣友好議員聯盟將積極推動。