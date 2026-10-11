韓國瑜國慶放砲引熱議 侯友宜：朝野應攜手合作為人民福祉打拚

立法院長韓國瑜昨在國慶大會致詞時脫稿批評執政黨，引發熱議，有人認同韓展現勇氣說真話，說出百姓心聲，也有人指國慶場合攻擊國家元首言行失態、貽笑國際，有失立法院長格局。對此新北市長侯友宜說，朝野應該攜手合作為人民福祉打拚，讓中華民國在國家安全、經濟繁榮上更好，需要朝野一起來做。

10月9日晚間，新北市府承辦國慶晚會，板橋第一運動場聚集上萬人同歡，這是新北首次承辦國慶晚會，獲得不錯評價。來自海內外僑胞、各地遊客湧入新北，侯說，許多人因為參加國慶晚會到新北，也順道走訪淡江大橋、北海岸、三鶯線，產生許多正向效益，樂見大家喜歡新北、理解新北，讓新北獲得全國關注，也讓中華民國被全世界看見 。

新北市長侯友宜今出席新北客家義民祭慶典，聯訪被問及新北承辦國慶晚會，及立法院長韓國瑜在國慶升旗典禮談話等議題。記者王慧瑛／攝影