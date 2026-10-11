快訊

台股連假後恐補跌？費半重挫3.39%、台積電ADR跌3% 網兩派吵翻

入住飯店注意！旅遊專家點名「這些房號」恐吵整晚 原因曝光了

學餐之亂／一餐120元牛肉麵上桌 私校家長加價買到什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜國慶開炮批「假民主、真獨裁」 黃國昌：說出人民心聲

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
黃國昌今天上午出席新竹竹北市長參選人邱臣遠競選總部成立。記者郭政芬／攝影
黃國昌今天上午出席新竹竹北市長參選人邱臣遠競選總部成立。記者郭政芬／攝影

立法院長韓國瑜國慶大會演說中批評民進黨政府，並向總統賴清德喊話「不要讓台灣陷入假民主、真獨裁」。民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，昨天坐在主席台上，聽見韓國瑜說出許多台灣人民的心聲，認為韓的發言「還算是客氣」，並批評民進黨政府根本是在踐踏台灣的民主憲政。

黃國昌今天上午出席新竹竹北市長參選人邱臣遠競選總部成立。黃國昌受訪表示，韓國瑜所說的「假民主、真獨裁」確實一語中的，但他認為，台灣目前面臨的問題不僅是負面教材，更是對民主憲政的踐踏。他指出，從英國到美國，有許多國外學者已明確指出，賴清德已經跨越憲法紅線。

黃國昌進一步質疑，在中華民國憲政秩序下，究竟是誰授權賴清德總統、行政院長卓榮泰，讓立法院三讀通過的法律可以選擇不公布？他批評，「這不是獨裁，什麼是獨裁？」並強調，台灣的民主不應由賴清德一個人說了算。

黃國昌表示，韓國瑜昨天語重心長地發言，希望賴清德能夠聽進去。他也提到，韓國瑜在演說中為行政、立法兩院的關係留下轉圜空間，並表示自己認識的卓榮泰，應該願意針對目前破壞憲政秩序的情況，修補行政與立法之間的關係。

黃國昌說，不知道卓榮泰能否接受韓國瑜釋出的善意，但他相信，追求更好的生活、捍衛台灣民主憲政，是台灣人民共同的責任。

民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，認為韓的發言「還算是客氣」，並批評民進黨政府根本是在踐踏台灣的民主憲政。記者郭政芬／攝影
民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，認為韓的發言「還算是客氣」，並批評民進黨政府根本是在踐踏台灣的民主憲政。記者郭政芬／攝影

國慶 韓國瑜 黃國昌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓國瑜國慶致詞批「假民主、真獨裁」 盧秀燕：憂國憂民忠言逆耳

國慶三願 韓國瑜：別讓台灣被認為是「假民主、真獨裁」

韓國瑜重批賴政府「假民主、真獨裁」 府方反擊：言行失態、貽笑國際

籲賴總統解決兩院對立 韓國瑜國慶許三願：別讓台灣被認為「假民主、真獨裁」

相關新聞

國慶脫稿批執政黨 韓國瑜自嘲：最近有點白 昨晚又開始被抹黑了

立法院長韓國瑜昨在國慶大會致詞時脫稿批評執政黨，引發熱議。韓國瑜今與台北市長蔣萬安同台，除了為蔣拉票，他也自嘲，「最近有點白了，好多年沒被抹黑，昨天晚上開始又被抹了，過幾天我也會變黑」；他也說，蔣萬安帶給大家是最重要政治人物的質感，個人操守品德完全經得起考驗。

韓國瑜國慶開炮批「假民主、真獨裁」 黃國昌：說出人民心聲

立法院長韓國瑜在國慶大會演說中批評民進黨政府，並向總統賴清德喊話「不要讓台灣陷入假民主、真獨裁」。民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，昨天坐在主席台上，聽見韓國瑜說出許多台灣人民的心聲，認為韓的發言「還算是客氣」，並批評民進黨政府根本是在踐踏台灣的民主憲政。

韓國瑜批「假民主、真獨裁」 莊瑞雄嘆天外飛來一筆：前面講很好

立法院長韓國瑜昨在國慶大會致詞時許下「台灣安全」、「人民有錢」和「民主萬歲」的三個願望，更喊話賴清德總統解決行政和立法對立，絕不能讓台灣被全世界認為「假民主、真獨裁」，言論引發熱議。民進黨立院黨團幹事長、立委莊瑞雄直言，韓整個發言都很好，可惜「天外飛來一筆」國家生日本要切蛋糕，卻把人民的感情給切掉了。

韓國瑜國慶放砲引熱議 侯友宜：朝野應攜手合作為人民福祉打拚

立法院長韓國瑜昨在國慶大會致詞時脫稿批評執政黨，引發熱議，有人認同韓展現勇氣說真話，說出百姓心聲，也有人指國慶場合攻擊國家元首言行失態、貽笑國際，有失立法院長格局。對此新北市長侯友宜說，朝野應該攜手合作為人民福祉打拚，讓中華民國在國家安全、經濟繁榮上更好，需要朝野一起來做。

影／韓國瑜自嘲最近有點白 但昨晚又開始被抹黑了

第74屆全球華僑節慶祝大會今天在國軍英雄館舉行，邀請立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川、國民黨副主席蕭旭岑等人出席與會，韓國瑜致詞時正好遇上蔣萬安進場，他將蔣喊上同台，向台下僑胞笑稱：蔣萬安最近額頭有一點黑黑的，是被抹黑的，韓國瑜也自嘲因為好多年沒被抹黑，最近有點白了，昨天晚上又開始抹了，再過幾天也會變黑。

韓國瑜國慶致詞批「假民主、真獨裁」 盧秀燕：憂國憂民忠言逆耳

立法院長韓國瑜昨天國慶大會致詞，喊話賴清德總統解決行政立法對立的問題，台灣民主不能被全世界認為是「假民主、真獨裁」。台中市長盧秀燕今天表示，韓院長憂國憂民，國慶一席話可謂忠言逆耳，賴總統應該要重視，也可以參考前幾任總統做法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。