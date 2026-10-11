韓國瑜國慶開炮批「假民主、真獨裁」 黃國昌：說出人民心聲

立法院長韓國瑜在國慶大會演說中批評民進黨政府，並向總統賴清德喊話「不要讓台灣陷入假民主、真獨裁」。民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，昨天坐在主席台上，聽見韓國瑜說出許多台灣人民的心聲，認為韓的發言「還算是客氣」，並批評民進黨政府根本是在踐踏台灣的民主憲政。

黃國昌今天上午出席新竹竹北市長參選人邱臣遠競選總部成立。黃國昌受訪表示，韓國瑜所說的「假民主、真獨裁」確實一語中的，但他認為，台灣目前面臨的問題不僅是負面教材，更是對民主憲政的踐踏。他指出，從英國到美國，有許多國外學者已明確指出，賴清德已經跨越憲法紅線。

黃國昌進一步質疑，在中華民國憲政秩序下，究竟是誰授權賴清德總統、行政院長卓榮泰，讓立法院三讀通過的法律可以選擇不公布？他批評，「這不是獨裁，什麼是獨裁？」並強調，台灣的民主不應由賴清德一個人說了算。

黃國昌表示，韓國瑜昨天語重心長地發言，希望賴清德能夠聽進去。他也提到，韓國瑜在演說中為行政、立法兩院的關係留下轉圜空間，並表示自己認識的卓榮泰，應該願意針對目前破壞憲政秩序的情況，修補行政與立法之間的關係。

黃國昌說，不知道卓榮泰能否接受韓國瑜釋出的善意，但他相信，追求更好的生活、捍衛台灣民主憲政，是台灣人民共同的責任。