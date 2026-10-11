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賴總統國慶演說 學者：維持穩健沒提供北京挑釁藉口

中央社／ 台北11日電

總統賴清德10日以「山巔之城」為題，發表國慶演說。台灣大學政治系副教授陳世民說，總統談話可以發現維持穩健、展現明確態度及重申守護和平等重要原則，也沒有提供北京可以對台灣進行軍事脅迫、挑釁的藉口。

總統10日發表國慶演說表示，在戰爭與威權擴張、全球秩序快速變動的時代，台灣應勇敢自信打造「山巔之城」。這不是對自己的讚美，而是對國家未來的期許，也是台灣願意承擔的責任。

對此，陳世民表示，總統以「山巔之城」借喻台灣，描述台灣過去幾十年來積累的努力，已經是全世界的「山巔之城」，成為民主自由跟經濟發展的楷模。

陳世民說，從總統談話中可以發現3個重要原則。第一，維持穩健。無論是去年520就職週年演說、雙十演說，今年元旦與執政2週年談話等，總統採取穩健態度，著重內政成績、展現台灣在國際上扮演的角色，並且穩健務實處理兩岸議題，總統國慶演講，沒有提供北京可以對台灣進行軍事脅迫、挑釁的藉口。

陳世民也認為，總統談話展現明確態度。面對川習會，總統表示樂見美中對話以管理競爭，降低衝突及戰爭風險，而過去外界會認為美中維持戰略競爭態勢，對台灣比較有利，但總統談話進一步表明，台灣同樣樂見美中透過對話，降低台海戰爭風險。

此外，陳世民指出，總統再次重申台灣是台海和平穩定守護者，增加國防不是為了挑釁，而是為了遏阻戰爭，展現台灣對於台海局勢的態度，一來台灣不會率先使用武力，二來反對任何形式暴力，破除台灣是台海和平穩定破壞者、挑釁者的論述。

中正大學政治系教授蔡榮祥則分析，總統談話著重三面向，包括重申和平定義、導正史實及與世界結盟，例如總統再次點出和平必須經由實力維繫，並更清楚詮釋，包括發展不對稱武器、增加國防戰力，同時結合印太地區國家力量等。

蔡榮祥說，總統細數各項經濟表現，包括台灣全年經濟成長率有望突破11%、台灣對美貿易總額已超過中國與香港，以及台股指數4萬9000點，成為全球第四大股市等，說明台灣與中國經貿依存降低後，台灣經濟反而蓬勃發展，並與世界連結在一起。

至於立法院長韓國瑜在國慶大會演說脫稿一事，蔡榮祥認為，韓國瑜提及行政院不副署是毀憲，但立法院應該檢視自己到底通過什麼法案，有些法案已經侵害行政權。

蔡榮祥表示，行政立法有對立，就表示這個國家不是獨裁，韓國瑜發言已然自相矛盾，韓國瑜談話可能是在為自己製造某種光環，但在眾多外賓齊聚一堂的國慶大典上很不適合，反觀總統則是談及年底九合一選舉，重申政黨不同但仍應該對話立場，兩者高下立判。

國慶 賴總統 北京

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