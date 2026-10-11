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影／韓國瑜自嘲最近有點白 但昨晚又開始被抹黑了
第74屆全球華僑節慶祝大會今天在國軍英雄館舉行，邀請立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川、國民黨副主席蕭旭岑等人出席與會，韓國瑜致詞時正好遇上蔣萬安進場，他將蔣喊上同台，向台下僑胞笑稱：蔣萬安最近額頭有一點黑黑的，是被抹黑的，韓國瑜也自嘲因為好多年沒被抹黑，最近有點白了，昨天晚上又開始抹了，再過幾天也會變黑。
立法院長韓國瑜昨在國慶大會致詞時脫稿痛批賴清德總統與行政院長卓榮泰，引發各界討論，韓國瑜今天參加全球華僑節慶祝大會時，特別與台北市長蔣萬安同台，韓國瑜笑稱：各位僑胞朋友，有沒有發現蔣萬安最近額頭有一點黑黑的？是被太陽曬黑的，還是被抹黑的？真金不怕火煉，蔣過去4年為台北市打拚，大家都有目共睹，所以蔣的黑有一點抹黑，「但是候選人難免會黑。我最近呢有點白了，因為好多年沒被抹黑，從昨天晚上又開始抹了，再過幾天我也會變黑」。
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