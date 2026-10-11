韓國瑜國慶致詞批「假民主、真獨裁」 盧秀燕：憂國憂民忠言逆耳

立法院長韓國瑜昨天國慶大會致詞，喊話賴清德總統解決行政立法對立的問題，台灣民主不能被全世界認為是「假民主、真獨裁」。台中市長盧秀燕今天表示，韓院長憂國憂民，國慶一席話可謂忠言逆耳，賴總統應該要重視，也可以參考前幾任總統做法。

韓國瑜昨天致詞說，台灣民主已經產生裂痕，去年大罷免是政治獵殺，立院通過的法律案行政院長不副署；憲政僵局若無法改善，會成為民主發展的負面教材。韓強調，賴總統有政治潔癖，但若無法解決立法行政對立，會衝擊國家治理和民生福祉，台灣民主絕不能被認為是「假民主、真獨裁」。

盧秀燕今天上午赴台中市議員黃馨慧競總成立大會，被問及對韓國瑜昨天致詞的看法，她感慨說，韓院長憂國憂民，昨天國慶一席話是出於肺腑之言；忠言逆耳，但建議國家領導人還是要重視韓的建議。

盧秀燕強調，國家領導人要有高度、善意和能力，調解立法院與行政院兩院紛爭，唯有兩院共好，國家才能繁榮進步，因此對於韓國瑜昨天的語重心長，希望總統能夠重視；盧也建議賴總統，可以參考藍綠前幾任總統的作法，基本上都能排解兩院紛爭，讓國家前行。

盧秀燕不忘力挺自家議員參選人，表示韓國瑜和黃馨慧交情很好，韓今天沒辦法來，有特別囑咐對黃的選情非常關心，希望大家支持黃馨慧高票當選。