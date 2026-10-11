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日內瓦辦事處慶雙十 友邦肯定台灣民主與科技貢獻

中央社／ 蘇黎世11日專電

日內瓦辦事處與中華民國常駐世界貿易組織代表團9日晚間於瑞士日內瓦舉辦雙十國慶酒會，友邦及理念相近國家使節團、非政府組織、政商學界及僑胞等超過300名嘉賓參與，肯定台灣人民憑藉努力將國家打造為民主自由的燈塔與國際社會可信賴的夥伴。

台灣駐世界貿易組織代表團常任代表黃昭元主持日內瓦雙十國慶酒會，他致詞表示，今年適逢台灣總統直選30週年，除了民主成就，經濟也展現卓越韌性，在2026年IMD世界競爭力評比中榮獲全球第4名，上半年經濟成長率更達14.15%。

黃昭元強調，目前全球9成以上最先進的半導體晶片及AI伺服器由台灣製造與組裝，穩健推動全球科技創新與成果共享，並與歐洲在共同價值基礎上深化合作，從台積電於德國德勒斯登設廠，以及與捷克、波蘭共建中東歐「歐洲晶片三角」，均展現雙邊高科技產業與文化緊密連結。

他說，台灣也透過「榮邦計畫」與友邦在半導體人才培訓、智慧醫療及永續能源等領域推動合作，落實經驗共享與互利共榮。此外，今年世界衛生大會（WHA）期間，台灣於日內瓦舉辦首屆「台灣智慧醫療與健康產業展」，展現台灣參與國際組織的充分意願與能力。

馬紹爾群島常駐大使迪布倫（Doreen DeBrum）代表馬國政府及人民祝賀國慶，肯定台灣在衛生醫療、教育及糧食安全領域的貢獻，並重申馬國堅定助台灣參與世界衛生組織（WHO）及WHA的決心。

巴拉圭常任代表里西亞迪（Mario Raúl CanoRicciardi）大使致詞提到，台灣具備領先世界的科技及創新能力，並於公共衛生、永續發展等領域對國際社會具有卓越貢獻，巴拉圭將持續支持台灣參與國際組織。

出席嘉賓還包括瓜地馬拉常代卡利（José FranciscoCalí Tzay）、海地常代雪魯邦（Madsen Cherubin）、史瓦帝尼代辦拉茨瓦約（Sandile LelfredHlatshwayo）；教廷常任觀察員巴利斯帝羅（Archbishop Ettore Balestrero）總主教、貝里斯常代楊恩（Harold A. Young）則指派代表出席致賀。

另有許多理念相近國家駐團常代及副常代，以及日內瓦邦議員、日內瓦邦前邦長、前議長等當地政要及友人出席。黃昭元於活動中特別感謝瑞士政府、日內瓦邦議會議員及各界友人長年對台灣的堅定支持。

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