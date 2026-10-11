快訊

台北101國慶無人機秀「火鍋哏」惹聯想！賈永婕深夜發聲 網友歪樓戰芋頭

Apple Watch用半年錶背就掉漆！網揪2大致命傷 蘋果教正確保養方式

「雙螢幕」搭配怎麼買？1魔鬼細節沒注意 恐讓眼睛超疲勞

聽新聞
0:00 / 0:00

美國7州台灣之友齊聚芝加哥 歡度雙十國慶

中央社／ 華盛頓10日專電

美國中西部多州政學僑界領袖超過500人出席雙十國慶酒會，駐芝加哥辦事處長類延峰指出，台灣生產全球9成以上先進晶片及AI伺服器，預估今年經濟成長將創39年新高；台灣長期捍衛民主抵禦中共，台灣蓬勃發展，自由世界也將走向繁榮。

美國中西部多州政要及僑學界人士，9日出席在芝加哥合眾俱樂部（Union League Club of Chicago）舉行的中華民國115年國慶酒會。

駐芝加哥辦事處新聞稿指出，印第安納州財長艾略特（Daniel Elliott）、威斯康辛州財長萊伯（JohnLeiber）、愛荷華州州參議長辛克雷（AmySinclair）、印第安納州參議院友台連線共同主席藍道夫（Lonnie Randolph）、愛荷華州參議院友台連線共同主席史威尼（Annette Sweeney）、愛荷華州眾議院友台連線共同主席安德魯斯（Eddie Andrews）、芝加哥市議會友台連線共同主席羅培茲（RaymondLopez），及中西部7州近20位友台州議員出席。

此外，德國、波蘭及菲律賓等多國駐芝加哥總領事館官員及僑界領袖等，約500位貴賓齊聚祝賀115年國慶。

類延峰致詞表示，在總統賴清德「打造民主和平繁榮的新台灣」願景及外交部長林佳龍「全球民主價值鏈」、「非紅供應鏈」及「三鏈戰略」之下，持續推動「總合外交」。台灣位處印太第一島鏈中心，製造全球90%以上先進晶片及AI伺服器。台灣長期擔任民主、共享價值國家的守衛者，不僅抵禦中共威脅，更促進全球民主、和平與繁榮。在AI硬體強勁實力與出口動能推動下，2026年全年GDP成長率預測將創下39年來新高。

他指出，2025年台灣對美投資已占對外總投資額40%以上，雙邊貿易額突破2560億美元；與此同時，對中國大陸投資大幅驟降至對外總投資的3%。台積電（TSMC）在亞利桑那州擴大投資金額達2650億美元，充分展現了台美共生共榮的科技夥伴關係。

此外，他表示，台灣世界競爭力全球排名第4、新聞自由度亞洲第1、廉能反貪腐排名亞洲第4，均名列前茅，是世界關鍵領域的領導者及可靠夥伴。台灣與世界興衰榮枯息息相關，若台灣蓬勃發展，自由世界也將走向繁榮。

類延峰感謝美國在安全及國際參與上的堅定支持，包括第2任川普（Donald Trump）政府批准超過114億美元的軍售，並公開駁斥聯大2758號決議，內容未決定台灣代表權或主權地位。他也感謝中西部州議會今年持續通過跨黨派友台決議，展現強勁友台氣勢。

國慶 芝加哥 美國 台灣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雙十國慶 瑞士代表：民主台灣雖小對世界承諾無比巨大

橫濱中華街國慶遊行 舞龍舞獅、國旗隊伍熱鬧登場

駐葡處國慶酒會融合雙邊文化 國會副議長盼在台設處

駐亞特蘭大辦事處慶雙十 盼深化台美AI、航太及醫療合作

相關新聞

賴總統國慶演說 美學者：兩岸關係基調溫和、務實看待威脅

總統賴清德發表國慶演說表示，中國持續施壓，企圖改變台海現狀；台灣強化自我防衛，是為了確保對話能在對等、尊嚴的基礎上進行。...

新聞眼／韓國瑜為何語重心長…朝野再不和解 如何帶領國家前進

連續兩年，立法院長韓國瑜在國慶演說沉痛呼籲，他去年以「隱形堰塞湖」來比喻台灣面對的內外情勢，今年直指朝野對立不解，台灣恐淪為「假民主，真獨裁」。是什麼讓韓國瑜話愈說愈重？「台灣安全」才是最大的問題，但若是國內朝野持續陷入僵局，哪怕有引以為傲的矽盾，也擋不住外來挑戰。

扮印太穩定力量 賴總統國慶演說：打造山巔之城

川習會日前落幕，賴清德總統昨天在國慶演說中表示，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險；但要維護區域的安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。

國慶三願 韓國瑜：別讓台灣被認為是「假民主、真獨裁」

立法院長韓國瑜昨在國慶大會致詞時許下「台灣安全」、「人民有錢」和「民主萬歲」的三個願望，呼籲朝野政黨領袖化解分歧、凝聚共識，以台灣安全為首要目標；他也喊話賴清德總統解決行政和立法對立，「台灣民主絕不能被全世界認為是『假民主、真獨裁』」。

賴總統國慶演說 護國群山上打造山巔之城

賴清德總統昨（10）日於國慶演說中表示，科技產業要繼續向前，也要帶著傳統產業一起走，讓百工百業共同成為護國群山，並在護國群山之上，勇敢自信地打造「山巔之城」；提到能源政策，他表示將務實評估各種能源，不為意識形態排除選項。

賴總統首評川習二會：樂見美中對話 強調要發展國防自主產業

賴清德總統昨（10）日在國慶演說中表示，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭風險，這是他在9月川習二會後，首度回應相關議題。他強調，台灣要發展國防自主產業，讓半導體、資通訊與精密製造優勢，轉化為守護國家的力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。