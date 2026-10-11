美國7州台灣之友齊聚芝加哥 歡度雙十國慶

美國中西部多州政學僑界領袖超過500人出席雙十國慶酒會，駐芝加哥辦事處長類延峰指出，台灣生產全球9成以上先進晶片及AI伺服器，預估今年經濟成長將創39年新高；台灣長期捍衛民主抵禦中共，台灣蓬勃發展，自由世界也將走向繁榮。

美國中西部多州政要及僑學界人士，9日出席在芝加哥合眾俱樂部（Union League Club of Chicago）舉行的中華民國115年國慶酒會。

駐芝加哥辦事處新聞稿指出，印第安納州財長艾略特（Daniel Elliott）、威斯康辛州財長萊伯（JohnLeiber）、愛荷華州州參議長辛克雷（AmySinclair）、印第安納州參議院友台連線共同主席藍道夫（Lonnie Randolph）、愛荷華州參議院友台連線共同主席史威尼（Annette Sweeney）、愛荷華州眾議院友台連線共同主席安德魯斯（Eddie Andrews）、芝加哥市議會友台連線共同主席羅培茲（RaymondLopez），及中西部7州近20位友台州議員出席。

此外，德國、波蘭及菲律賓等多國駐芝加哥總領事館官員及僑界領袖等，約500位貴賓齊聚祝賀115年國慶。

類延峰致詞表示，在總統賴清德「打造民主和平繁榮的新台灣」願景及外交部長林佳龍「全球民主價值鏈」、「非紅供應鏈」及「三鏈戰略」之下，持續推動「總合外交」。台灣位處印太第一島鏈中心，製造全球90%以上先進晶片及AI伺服器。台灣長期擔任民主、共享價值國家的守衛者，不僅抵禦中共威脅，更促進全球民主、和平與繁榮。在AI硬體強勁實力與出口動能推動下，2026年全年GDP成長率預測將創下39年來新高。

他指出，2025年台灣對美投資已占對外總投資額40%以上，雙邊貿易額突破2560億美元；與此同時，對中國大陸投資大幅驟降至對外總投資的3%。台積電（TSMC）在亞利桑那州擴大投資金額達2650億美元，充分展現了台美共生共榮的科技夥伴關係。

此外，他表示，台灣世界競爭力全球排名第4、新聞自由度亞洲第1、廉能反貪腐排名亞洲第4，均名列前茅，是世界關鍵領域的領導者及可靠夥伴。台灣與世界興衰榮枯息息相關，若台灣蓬勃發展，自由世界也將走向繁榮。

類延峰感謝美國在安全及國際參與上的堅定支持，包括第2任川普（Donald Trump）政府批准超過114億美元的軍售，並公開駁斥聯大2758號決議，內容未決定台灣代表權或主權地位。他也感謝中西部州議會今年持續通過跨黨派友台決議，展現強勁友台氣勢。